QUÉBEC | Le salaire minimum passera à 12 $ de l’heure à compter du 1er mai prochain, a annoncé le gouvernement Couillard mercredi matin.

Le taux général du salaire minimum augmentera de 0,75 $ pour atteindre 12 $ l'heure à compter du 1er mai. Il s’agit d’une augmentation de 6,67 % par rapport au taux qui est actuellement en vigueur.

Sur une base annuelle, les 352 900 salariés concernés, 214 300 femmes et 138 600 hommes, toucheront de 462 $ à 979 $ de plus, selon les heures travaillées et le type de famille économique.

Selon le gouvernement libéral, il s’agira de la plus importante hausse du salaire minimum de l’histoire du Québec, à l’heure où l’économie tourne à plein régime et où plusieurs secteurs sont touchés par des pénuries de main-d’œuvre. Cela placera par ailleurs la Belle Province tout juste derrière l’Alberta et l’Ontario en matière de salaire minimum.

Le salaire minimum étant décrété par règlement, le gouvernement a prépublié l’avis d’augmentation en vue d’une consultation de 45 jours.

L’an dernier, Québec avait annoncé qu’en mai 2018 le salaire minimum serait de 11,75 $, pour «atteindre en 2020 un ratio équivalent à 50 % du salaire horaire moyen, sans l'excéder». On estimait alors que le salaire horaire moyen dans la province serait de 23,73 $ l’heure, mais il sera plutôt de 24,25 $, selon les plus récentes prévisions disponibles, ce pourquoi le gouvernement a majoré la hausse de mai prochain de 0,25 $ l’heure, la portant de 0,50 $ à 0,75 $.

«En janvier 2017, nous avons été audacieux et innovants en annonçant une hausse progressive du salaire minimum, dont un des objectifs est d'assurer une concordance avec l'évolution de la situation économique du Québec, a indiqué la ministre responsable du Travail, Dominique Vien. La bonne performance économique du Québec nous autorise à augmenter de façon substantielle le salaire minimum [...] Cette hausse viendrait améliorer la qualité de vie des travailleurs à faible revenu, en plus de favoriser l'incitation au travail, d'augmenter le revenu net disponible et de contribuer à réduire l'incidence de la pauvreté, sans nuire à l'emploi ou à la compétitivité de nos entreprises.»

Le salaire minimum des employés à pourboires augmentera de 0,35 $ l’heure pour atteindre 9,80 $ l'heure, alors que celui des cueilleurs de framboises ou de fraises passera à 3,56 $ (+ 0,23 $) et 0,95 $ (+ 0,06 $) du kilogramme, respectivement.