NEW YORK | Les détaillants américains poursuivront leur offensive au Québec en 2018. La forte progression de nouveaux venus, comme le détaillant en ligne Wayfair, risque de bouleverser encore davantage les habitudes de consommation.

Au Québec, les ventes effectuées dans un commerce dont le siège social est situé aux États-Unis avoisinent maintenant les 50 % (excluant les stations-service, les pharmacies, les épiceries et les concessionnaires automobiles).

Depuis deux ans, la progression de Wayfair est fulgurante au pays. Le détaillant en ligne de Boston, spécialisé dans les meubles et la décoration intérieure, a doublé ses ventes entre 2015 et 2017.

L’an dernier, les ventes annuelles canadiennes de Wayfair ont dépassé les 120 millions $, alors que le détaillant en ligne a lancé une version française de son site canadien.

« Les consommateurs québécois et canadiens aiment magasiner à partir de leur téléphone cellulaire. Et il semble que nos produits les intéressent grandement », a indiqué au Journal la directrice du site Wayfair.ca, Deborah Pool.

Cotée à la Bourse de New York, Wayfair connaît du succès en ligne avec son service de livraison garanti en deux jours (gratuit à partir de 75 $) et son application de visualisation 3D.

Une « menace »

Le géant du commerce en ligne Amazon sera également à surveiller. Les ventes d’Amazon au pays ont presque atteint les 4 milliards $ en 2017.

Selon l’analyste de la BMO, Peter Sklar, la progression d’Amazon.com et d’Amazon.ca demeure une « menace » pour les détaillants canadiens incapables de rivaliser avec les bas prix du spécialiste américain de la vente en ligne. Amazon est en forte croissance et continue de séduire les consommateurs en raison de son service Prime, qui offre pour 79 $ par année la livraison gratuite en moins de 24 heures.

Selon plusieurs analystes, Amazon pourrait également décider d’ouvrir des magasins Amazon Books et étendre son réseau de supermarchés Whole Foods au Canada en 2018. Whole Foods détient seulement 13 succursales au pays.

« Les détaillants américains demeurent très présents dans les secteurs des vêtements et de la quincaillerie (Home Depot et Lowe’s) au Québec, alors que l’alimentation et la pharmacie demeurent encore sous le contrôle d’intérêts canadiens », rappelle l’analyste du Groupe Altus, Jean-François Grenier.

Dans le secteur de l’alimentation, la progression de Walmart et de Costco est toutefois notable. Ils détiendraient tout près de 20 % des parts de marché au Québec. Une ascension fulgurante pour Walmart qui, en 2010, ne vendait presque pas de produits alimentaires dans ses magasins.

Des poids lourds américains bien implantés au Québec