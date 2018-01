Manque d'anesthésiologistes: «c'est un peu gênant», lance Gaétan Barrette

QUÉBEC | Alors que plusieurs hôpitaux sont confrontés à un manque d'anesthésiologistes pour combler tous leurs quarts de travail, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lance un ultimatum à ces médecins spécialistes.

«Organisez ça comme vous voulez. Montez le mécanisme à votre manière, mais vous me donnez la garantie permanente de donner le service sur tout le territoire du Québec à l'intérieur de votre enveloppe budgétaire. Ils ne le font pas», a lâché Gaétan Barrette alors qu'il était questionné sur le sujet mercredi.

À l'heure actuelle, des centres hospitaliers doivent périodiquement transporter leurs patients ayant besoin d'anesthésies vers d'autres établissements. Par exemple, à Chandler, en Gaspésie, aucun anesthésiologiste n'était en poste entre le 29 décembre et le 9 janvier. Deux patients ont été transportés vers Gaspé (1 h 15 de route) et un patient vers Maria (2 h de route).

Au Québec, le nombre d'anesthésiologistes est passé de 771 à 761 entre 2016 et 2017. «Notre nombre dans la province diminue. Nous ne sommes plus capables de faire face à des besoins grandissants» a déploré Jean-François Courval, président de l'Association des anesthésiologistes du Québec.

«Nous n'avons pas les outils nécessaires pour faire face à une population vieillissante», a-t-il poursuivi.

Selon son association, 14 finissants ont choisi de quitter le Québec entre 2014 et 2016 (trois sont revenus), 39 spécialistes ont pris leur retraite depuis 2017 (sans compter les préretraites) et on note une baisse importante du nombre de finissants.

Des négociations sont en cours entre les médecins spécialistes et le gouvernement Couillard. L'Association des anesthésiologistes appréhende des suppressions de postes dans les grands centres au profit des régions s'ils n'en viennent pas à une entente.