Pont de Québec: un projet de pétition présenté à Trudeau

Un professeur de l’Université Laval et un ingénieur spécialisé en génie maritime ont l’intention de demander au premier ministre Justin Trudeau des informations techniques précises sur le pont de Québec.

Michel A. Duguay et Jean Hémond veulent connaître l’état réel de l’infrastructure et se demandent si elle rencontre encore les normes modernes de sécurité.

Jeudi, lors de la visite à Québec de Justin Trudeau, ils comptent lui remettre en main propre un « projet de pétition » réclamant « la publication par Transport Canada et le CN de l’intégralité des rapports d’inspection et de travaux sur le pont de Québec, la mise en place de mesures préventives et la publication d’un audit technique et financier ».

Ils demandent aussi l’installation de « barrières et feux de contrôle pour bloquer le trafic automobile en présence des trains les plus lourds ».