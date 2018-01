Promotion, gratuité et sécurité

Au cours des prochains jours, deux événements marquants de la saison de motoneige vont se dérouler. Il y aura en fin de semaine l’opération portes ouvertes sur les sentiers, et samedi, le début de la Semaine internationale de la sécurité en motoneige.

Organisé par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, en collaboration avec Intact Assurances et Ski-Doo, ce rendez-vous annuel des portes ouvertes suscite toujours beaucoup d’intérêt.

« Samedi et dimanche, l’ensemble du réseau de plus de 32 000 kilomètres de sentiers sera accessible gratuitement.

C’est une façon pour nous de faire découvrir les sentiers et tout le travail que les bénévoles des clubs membres de la Fédération accomplissent chaque hiver, souligne le président Mario Gagnon. Depuis que l’événement se tient, nous enregistrons toujours une augmentation des inscriptions, année après année. »

Cela signifie que durant ces deux journées vous n’aurez pas besoin du droit de passage régulier pour parcourir les sentiers. Vous devez toutefois vous inscrire à l’avance sur le site de la FCMQ. Vous pourrez alors obtenir un droit d’accès gratuit pour les deux jours. Il est obligatoire de le faire. Vous devez également toujours avoir avec vous une preuve d’assurance responsabilité d’au minimum 500 000 $, comme le stipule la loi sur les véhicules hors routes. Naturellement, votre motoneige devra être immatriculée. Cet événement peut devenir l’occasion pour des motoneigistes d’initier des membres de leur famille ou leurs amis à pratiquer la motoneige dans les sentiers.

Question de sécurité

Décrétée par le Congrès international de la motoneige (ISC), cette semaine, qui se déroulera du 20 au 28 janvier, se veut une occasion de faire prendre conscience aux motoneigistes qu’une conduite responsable est à la base d’une saine pratique de cette activité hivernale populaire au Québec.

Les patrouilleurs des clubs, de même que les policiers patrouilleurs, vont profiter de la semaine pour rencontrer les motoneigistes dans les sentiers. Une surveillance accrue sera apportée durant ces sept journées. « La conduite d’une motoneige doit se faire dans le respect des lois et règlements en vigueur, affirme le président. En adoptant de bonnes habitudes, les motoneigistes vont pouvoir s’amuser longtemps. Il faut toujours connaître ses limites et les respecter. C’est le secret des motoneigistes qui parcourent les sentiers depuis 20, 30 et même 40 ans. »

Pour souligner les deux événements de façon spéciale, il y aura une randonnée officielle de la Fédération. En plus des dirigeants de l’organisme, des partenaires et dignitaires seront de la partie, y compris votre humble serviteur.

La ministre déléguée aux Transports, madame Véronyque Tremblay, participera aussi à la randonnée qui se déroulera dans Charlevoix.