Retour du temps doux jusqu’à mardi

Le radoucissement des températures et le retour de la pluie possible la semaine prochaine risquent de favoriser des inondations.

La tempête du 13 mars qui a laissé de 30 à 40 cm de neige sur le sud du Québec a aussi fait plonger le mercure d’une trentaine de degrés dans son sillage. Des températures extrêmes allant de -27 C à Montréal jusqu’à – 37 C au nord de la région de Victoriaville, sans le vent, ont été relevées le 15 janvier, alors que le Québec subissait l’invasion d’une masse d’air de l’Arctique.

Traditionnellement, c’est autour du 15 janvier que le Québec connaît ses froids extrêmes de l’hiver. Par la suite, la circulation des vents et la trajectoire des systèmes météo commencent à changer, favorisant des poussées d’air plus doux en provenance des États-Unis. Cette semaine ne fera pas exception à la règle. Un réchauffement des températures se fera progressivement sur le sud du Québec sous l’influence d’une circulation d’air plus chaud venant du Sud-Ouest américain.

À Montréal, le mercure grimpera au-dessus de 0 C dans la nuit de samedi prochain pour la première fois depuis plus d’une semaine.

Retour des précipitations ?

Malheureusement, avec ce nouveau régime de températures et de vents, la chance de revoir des précipitations s’accroît. Certains modèles météorologiques suggèrent même des quantités significatives de pluie mêlées à de la neige pour le Québec les 22 et 23 janvier. Il est trop tôt pour déterminer avec précision les types et les quantités de précipitations en jeu, mais la probabilité de voir une dépression importante balayer le Québec mardi prochain est assez élevée.

Combiné à la fonte de la neige au sol qui va toucher le sud-ouest du Québec au cours des prochains jours, le retour de la pluie mardi accompagné de grésil et de verglas n’est pas exclu.