Son frère courtisé par la CAQ : la ministre Julie Boulet pensait qu’il était « un bon libéral »

L’avocat Jean Boulet, frère de la ministre libérale Julie Boulet, intéresserait la Coalition avenir Québec, rapporte Le Nouvelliste.

S’il faisait le saut en politique, il briguerait les suffrages dans Trois-Rivières, circonscription située dans la région où sa sœur est actuellement la responsable ministérielle.

« J’ai appris ça dans les journaux. Premièrement, on s’est vu aux Fêtes et il ne m’en a pas parlé, mais je respecte son choix. Si c’est son choix, ça ne changera rien. J’aime beaucoup mon frère, c’est un homme brillant. Il a toujours aimé la politique, alors s’il décide de se lancer, je vais respecter ça et on va continuer à avoir des relations très très cordiales et très fraternelles », a fait savoir la ministre Julie Boulet en mêlée de presse mercredi.

« Saviez-vous qu’il était caquiste ? », lui a demandé un journaliste.

« J’ai toujours pensé que c’était un bon libéral, mais bon, s’il décide que c’est avec une autre organisation qu’il doit se lancer, c’est son choix à lui, je respecte tout à fait ça », a plaidé la ministre.

La politique une histoire de famille

Si Me Jean Boulet acceptait de se présenter pour la CAQ, ce ne serait pas la première fois que deux membres d’une même famille se lanceraient en politique dans des partis politiques différents (ou pas).

Voici quelques exemples :

Pierre Marc Johnson (Parti québécois) et son frère Daniel Johnson fils (Parti libéral) et leur père, Daniel Johnson (Union nationale)

Hélène David (Parti libéral) et Françoise David (Québec solidaire)

Karine Vallières et son père Yvon Vallières (Parti libéral)

Stéphane Bédard et son père Marc-André Bédard (Parti québécois)

Nicole Léger et son père Marcel Léger (Parti québécois)

Lise Bacon et son frère Guy Bacon (Parti libéral)

Louis-Alexandre Taschereau (Parti libéral) et son fils Robert Taschereau qui furent députés en même temps au début des années 30.

Il est aussi l’arrière-petit-fils de Gabriel-Elzéar Taschereau et de Jean-Antoine Panet. Petit-fils de Jean-Thomas Taschereau et de René-Édouard Caron. Neveu de Charles Fitzpatrick et petit-neveu d'Antoine-Charles Taschereau. Demi-frère d'Henri-Thomas Taschereau, député à la Chambre des communes de 1872 à 1878. Beau-frère d'Auguste-Charles-Philippe Landry. Père de Robert Taschereau. Parrain de l'une des filles de Thérèse Casgrain, sénatrice en 1970 et en 1971. Lomer Gouin (Parti libéral), gendre du premier ministre Honoré Mercier (père). Ce dernier est père d'Honoré Mercier (fils). Beau-père de Lomer Gouin. Grand-père d'Honoré Mercier (petit-fils), de Gaspard Fauteux et de Paul Gouin, ainsi que de Léon Mercier Gouin, sénateur de 1940 à 1976.

Pierre-Joseph-Olivier (Groupe canadien-français) et son fils Alexandre Chauveau.

Marie-Claire Kirkland, la première femme élue à l’Assemblée nationale, elle était la fille de Charles-Aimé Kirkland (Parti libéral).

Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez faire parvenir vos suggestions par courriel à marie-renee.grondin@quebecormedia.com