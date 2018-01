Très bon rouge à base de malbec et rempli de soleil! C’est l’œuvre de la sympathique famille Ilbert installée à Cahors depuis plus d’un siècle. En 1998, Jean-Pierre et son fils Julien décident de quitter la cave coopérative de Cahors afin de devenir vignerons récoltants. Ils bâtissent un chai et convertissent le vignoble d’environ 26 hectares en bio. Oubliez les vins de Cahors qui grafignent le palais avec des tanins corsés. On cherche ici à mettre en lumière l’aspect « fruité » du malbec sans pour autant renier la typicité des vins de l’appellation. Force m’est d’admettre que c’est bien réussi! La robe est bien colorée et montre de l’éclat. Au nez, on devine des notes de prune, de griotte, d’anis et d’épices. La bouche est riche et possède des tanins à la fois mûrs et lisses. L’acidité apporte beaucoup de fraîcheur et donne de l’aile aux saveurs. On est surtout agréablement surpris par l’élégance et le côté très digeste du vin. Un cahors pas comme les autres! Bon maintenant, en le servant autour de 15-16 degrés, idéalement avec du canard confit, tout en sachant qu’il pourra se développer sur les 5 à 7 prochaines années sans problème, voire plus.

Cuvée Château 2015, Château Combel-La-Serre, Cahors, France

22,50 $ - Code SAQ 13090762 - 13 % - 1,4 g/l

*** $$