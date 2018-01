Décès d'Anne-Sophie Veilleux: la famille de la victime n’en veut pas au conducteur du poids lourd

La famille d’Anne-Sophie Veilleux, décédée mardi matin dans une violente collision avec un poids lourd à Saint-Georges-de-Beauce, dit ne pas en vouloir au chauffeur du camion malgré la peine qui l’habite. «Le pauvre petit gars va vivre avec ça toute sa vie», se résignent à dire les proches de la jeune femme.

Réunis dans la maison familiale de Beauceville jeudi pour s’appuyer dans ces terribles moments, les proches d’Anne-Sophie Veilleux affirmaient ne pas en vouloir à Mareck Dupuis. Le conducteur a notamment été accusé de conduite dangereuse et de négligence criminelle à la suite de l’accident qui a tué la jeune femme de 18 ans et laissé sa passagère dans un état grave.

«Peu importe ce qui arrive, ça ne changera pas le résultat. Anne-Sophie n’est plus là et elle ne reviendra pas. On n’est pas le genre de famille qui va en vouloir au conducteur à la vie à la mort. On n’est atterré par la situation, mais ça ne changerait rien», confiait l’oncle de la jeune femme, Alain Mathieu.

Plutôt que de sombrer dans la colère et la rancune, sa mère Manon Mathieu préfère s’accrocher au souvenir qu’aura laissé sa fille. Un souvenir qui lui survivra au-delà du terrible drame. «Elle rêvait de sauver les gens et c’est ce qu’elle aura fait jusqu’au bout. Elle avait signé sa carte de dons d’organes», précise la mère en deuil en étouffant un sanglot.

Triste accident

S’appuyant sur les accusations portées après la collision qui leur a volé leur précieuse Anne-Sophie, ses proches sont convaincus que la jeune adulte n’avait rien à se reprocher. «Elle a eu l’audace de passer sur sa lumière verte, c’est tout. Le camion l’a ramassé. Ce qu’on a entendu, c’est que malheureusement, la van a passé sur la lumière rouge», explique M. Mathieu.

Sa mère ajoute qu’Anne-Sophie était d’une prudence exemplaire au volant. Parlant d’une «jeune femme responsable», Manon Mathieu assure qu’elle ne prenait pas de risques.

«On était très sévère là-dessus et j’ai toujours eu confiance en elle à 100%. Elle ne textait pas. Il faut arrêter de mettre ça sur la faute des jeunes et de ramener ça au cellulaire. C’est injuste pour ma fille parce qu’elle était tellement responsable, tellement prudente», laisse tomber Mme Mathieu.

Dès le début de l’enquête, la Sûreté du Québec a affirmé que l’accident «pourrait avoir eu lieu après que le camionneur n’eut pas respecté la signalisation routière».

Jeune femme exemplaire

Lina Mathieu, qui est la cousine de la mère de la victime, dit avoir été éblouie de la côtoyer au quotidien. De l’enfant qu’elle a bercé jadis jusqu'à l’emploi qu’elles occupaient ensemble au NRJ Spa Nordique, Anne-Sophie était devenu une femme «mature, réfléchie et posée»

«Elle était belle à voir aller. Vous savez, les anges ne restent pas longtemps sur la terre. Elle est venue donner du bonheur à notre famille et elle est repartie», raconte Mme Mathieu, parlant de la jeune femme comme d’une «vieille âme».

Une autre collègue de travail au spa affirme quant à elle garder le souvenir d’une personne remarquable, «avec pas ben ben de défauts». «Elle était réservée, mais quand on franchissait les barrières de sa réserve, on découvrait une jeune fille exceptionnelle. Tout le monde aimait Anne-Sophie», indique Martine Bilodeau.

Intersection problématique

Touché par l’accident tragique, le maire de Saint-Georges-de-Beauce a rapidement proposé une route de contournement pour «sortir les poids lourds de la ville». Parce que l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118e rue devient problématique.

«On a souvent fait la demande et les réponses qu’on obtient du ministère, c’est que ce n’est pas problématique. Mais pour moi, une vie humaine ça n’a pas de prix. Il va falloir que ça bouge», insiste le maire Claude Morin.

Conscient que le tout implique des coûts importants, l’élu croit lui aussi en des solutions temporaires comme l’installation d’un feu clignotant annonçant le passage du feu du vert au rouge quelques centaines de mètres avant l’intersection.

«Il faut que ça change parce que là, même moi, comme maire de la ville, j’essaye d’éviter l’intersection parce que ça me fait peur», souligne M. Morin.