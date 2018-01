Il remet 1000$ à ses employés qui arrêtent de fumer

Le propriétaire de l’entreprise beauceronne Bourque Électrique a eu une idée ingénieuse afin que ses employés prennent soin de leur santé et de celle des autres...

Renauld Bourque s’est engagé à remettre 1000 $ à chacun de ses employés qui cesseraient de fumer pendant au moins un an.

Jeudi, il a souligné les efforts de son collègue Bruno qui a relevé le défi.

«Bravo mon ami Bruno pour ton effort et ton courage d'avoir arrêté de fumer. C'est le plus beau cadeau que tu t'es fait. On sait tous que ce n'est pas facile, mais tout est possible quand on veut», a indiqué l’entrepreneur sur son compte Facebook.

Renauld Bourque encourage les entreprises à faire comme lui et à valoriser la santé publique en récompensant leur personnel.

«J'invite les chefs d'entreprises à faire comme moi avec leurs employés, car c'est un beau geste que vous allez faire et les encourager à emboîter le pas. Allez-y mes amis entrepreneurs!», a-t-il écrit.

Bourque Électrique n’est pas la seule entreprise à valoriser les saines habitudes de vie en récompensant monétairement ses employés. À Rivière-du-Loup, l’entreprise Conteneur KRT a offert un programme similaire à son personnel s’il arrête de fumer.