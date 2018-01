Inondations : les autorités ne s’avancent pas sur la fin des travaux

Cinq jours après la crue de la rivière Saint-Charles dans Duberger–Les Saules, les sinistrés étaient toujours tenus dans le noir quant à la fin du siège dans leur quartier, les autorités refusant de s’avancer sur le moment où ils espèrent venir à bout de l’embâcle.

Au coin du boulevard Père-Lelièvre et de l’avenue Saint-Léandre, les pelles mécaniques et les camions remplis de glace faisaient encore la loi, jeudi. Depuis mercredi, plus de 700 chargements ont été effectués en direction du dépôt à neige.

Photo Stevens Leblanc

Mais en dépit de ces progrès, seuls 240 mètres de glaces avaient été retranchés à l’embâcle lorsque les autorités ont fait le point, en fin d’après-midi. C’est donc dire que plus de la moitié de l’embâcle, qui faisait 800 mètres samedi, occupe toujours la rivière et menace encore les lieux.

Photo Stevens Leblanc

« Pour moi, ça va être une zone sécurisée quand je vais être certain qu’on ne revivra pas ce qu’on vit présentement », a dit le coordonnateur de la Sécurité civile, Michel Therrien, soulignant la présence encore très importante de glaces. « Ça pourrait boucher complètement et on pourrait revivre la situation qu’on a vécue en fin de semaine. Ce n’est pas ce que l’on souhaite », a-t-il souligné.

Photo Stevens Leblanc

« Ça se passe bien [mais] c’est long, c’est un travail qui est ardu », a-t-il convenu en refusant catégoriquement d’estimer le moment de la fin des travaux.

L’évacuation de 47 propriétés touchant 70 résidents reste en vigueur, même si certains d’entre eux ont pu accéder à leur résidence, souvent sous escorte avec des intervenants. En tout, les pompiers ont visité 34 bâtiments pour s’assurer de leur sécurité.

#INONDATION | avenue Grandbois et avenue St-Léandre | Opérateurs, chauffeurs, tuyauteurs, préposés aux réseaux d'aqueduc et égout, opérateurs d'entretien aux réseaux d'égout @villequebec sont tous à l'œuvre sur le terrain, peu importe l'heure du jour 24 heures sur 24. pic.twitter.com/8qNX4Y50e0 — Pompiers de Québec (@SPCIQ) 18 janvier 2018

La pelle-grenouille arrivée trop tard ?

L’expert a poursuivi en défendant l’emploi tardif de la pelle-grenouille, à l’œuvre seulement depuis mercredi et dont la tâche est de faire une brèche au centre de la rivière pour assurer l’écoulement de l’eau.

Photo Stevens Leblanc

Lors des premiers jours du sinistre, le débit de la rivière était si élevé que l’équipement spécialisé, dont la location est très onéreuse, n’aurait pas pu travailler, a-t-il argué.

Photo Stevens Leblanc

Plus tôt, le maire Régis Labeaume a lui aussi certifié que la Ville n'avait pas attendu avant de commander la pelle-grenouille. « On l'a commandée aussitôt qu'on en a eu besoin. Il n'y a pas eu de retard. On a laissé l'araignée travailler et quand elle n'était plus capable, on a commandé la grenouille », a-t-il dit.

Les responsables sur le terrain se préparent maintenant à faire face au redoux prévu durant la fin de semaine et qui pourrait apporter son lot de défis, mais ils se faisaient rassurants, jeudi. « On ne peut pas contrôler la météo (...) [mais] si on se fie aux prévisions, je ne suis pas très inquiet », a affirmé M. Therrien.

Les prévisions ont été revues à la baisse alors qu’il devrait faire au maximum 3 °C et qu’il devrait tomber moins de 1 cm de neige, samedi, selon MétéoMédia.

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin