[VIDÉO] Justin Trudeau a fait «aimer le Canada» à Stéphane Gendron

Alors que Justin Trudeau était au micro d’Énergie 98,9, jeudi, l’animateur Stéphane Gendron a avoué au premier ministre qu'il lui avait fait aimer le Canada.

Voici ce qui a été dit en ondes

Stéphane Gendron (SG): J’écoute parler mes enfants et je vois une cassure qui s’est faite, un peu comme quand votre père est arrivé en politique... Il y avait eu une cassure sur la façon de faire de la politique et, là, on la voit avec vous. C’est différent, mais vous apportez de quoi pour l’avenir du Canada, pour ces jeunes-là, au niveau des valeurs... Moi, je veux jaser de valeurs avec vous. Vous avez pêché ça où?

Justin Trudeau (JT): D’abord, d’avoir passé ma vie avec les jeunes, que ce soit en tant qu’enseignant, que ce soit au sein de Katimavik, que ce soit par mon activisme pour l’environnement, j’ai eu la chance d’avoir des conversations vraies avec les jeunes [...] qui demandaient toujours: «Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu’on ne change pas la façon de faire les choses? Pourquoi on n’est pas en train de vivre cet éveil?» Dans les élections de 2015, j’ai vraiment voulu aller chercher les jeunes, pas parce que ça nous prenait quelques votes progressistes de plus [...] mais certainement [à cause de] cette façon que les jeunes ont d’être ambitieux par rapport à l’avenir, d’être ambitieux par rapport au changement. Vous savez, quand, les adultes, on est rendus dans notre job, dans notre vie, dans notre hypothèque, le day-to-day, on pense à l’avenir comme étant une extension du présent. Mais les jeunes sont prêts à dire: «Ben non! Peut-être que ça pourrait être différent.» «Peut-être qu’on pourrait transformer, changer les choses», parce que, pour eux, la transformation, de l’école à l’université, au marché du travail, de vivre avec une famille, de commencer une famille, c’est [...] des transitions. Donc, aller chercher ces jeunes pour nous mettre au défi, pour moi, c’est essentiel.

SG: Ça prend quand même un certain courage [pour] véhiculer ces valeurs-là. Vous êtes dans la quarantaine, vous les avez gardées, ces valeurs-là. Souvent, quand on tombe dans notre quotidien, on oublie. Il y a un opportunisme électoral, mais moi, le soir des élections, quand vous avez fait votre discours, c’est vraiment venu me chercher. C’est l’histoire de la mère de St Catharines qui vous a approché. Vous aviez dit: «Il y a une semaine, j’ai rencontré une dame qui portait le voile...» Je ne veux pas ouvrir le débat sur l’islamophobie, ce n’est pas le moment et ce n’est pas le lieu, mais ça, c’est venu me chercher, le vivre-ensemble. Il faut se battre pour ça.

JT: Il faut se battre pour ça. Il faut reconnaître qu’au cœur de qui nous sommes, en tant que Québécois, c’est des gens qui respectent les autres, qui sont ouverts aux autres et, oui, on s’attend à ce que nos valeurs d’ouverture, de respect, de vivre-ensemble soient partagées. Mais dès que quelqu’un dit: «OK, je vais vivre dans cette société», il s’attend à être inclus dans cette société-là. C’est trop facile, en politique ou dans les médias, de chercher à faire de la division. C’est beaucoup plus difficile de nous rassembler, mais la seule façon de bâtir une société forte, c’est justement en se rassemblant.

SG: On vous voit sur la scène internationale, vous attirez les foules... Il y a quelque chose qui se passe, mais votre «zénitude», parce que vous êtes un gars zen... J’ai vu le town hall à Calgary et ça m’a convaincu de ne plus jamais retourner en politique. Comment vous faites pour être téflon? Vous êtes un homme téflon à la haine!

JT: Ce n’est pas ça. C’est que les conversations que j’ai tous les jours avec les Canadiens, que ce soit en ondes, ici, avec toi, ou que ce soit dans la rue, dans l’assemblée publique ce soir, les gens sont intéressés et, en général, positifs par rapport à l’avenir. Les gens ont toutes sortes de différentes réflexions sur la meilleure façon d’y aller... Ça vient d’expériences vécues et [d'un] désir réel [de] trouver un monde meilleur pour nous tous. Le défi, c’est que c’est toujours plus facile de répondre à la haine avec la haine, de chercher à mettre les uns contre les autres... Mais de chercher à savoir pourquoi quelqu’un a ces peurs, ces inquiétudes, et dire: «Au lieu de les amplifier ou de les utiliser, est-ce que je peux trouver une façon de les rassurer?» De passer au-delà de ces émotions de premier ordre pour ensuite réfléchir à: «Ben, écoute, est-ce qu’on peut trouver des solutions en travaillant ensemble?» Je pense que c’est la seule façon d’avancer et c’est quelque chose qui n’est pas nouveau pour le Canada. Les gens qui disent: «Ô mon Dieu, depuis deux ans, le Canada prend sa place à l’échelle mondiale...»

SG: On a eu une époque un peu «drabe» avec M. Harper. Ces gens-là n’aiment pas le fun.

JT: Je comprends, mais les Canadiens, on n’a pas changé! Les Québécois ne sont pas différents, depuis deux ans, de ce qu’ils étaient avant parce qu’ils ont élu 42 députés libéraux. On est les mêmes personnes. C’est juste qu’on a un gouvernement qui choisit de s’aligner un peu mieux avec nos valeurs et de les présenter de façon positive dans le monde.

SG: Je m’en suis toujours confessé, j’ai un passé de séparatiste que je traîne dans mon sac parce que je viens d’une famille séparatiste et une famille... sur les préjudices raciaux... assez bien campée, malheureusement. Et vous m’avez fait aimer le Canada. Autant, quand j’étais jeune... Je me souviens, à Brébeuf, j’ai rencontré votre père dans un tournant de corridor, je me suis dit: «Ça y est! C’est lui!» Mais, avec la vieillesse, je ne sais pas trop, l’expérience de la vie, vous m’avez fait aimer le Canada. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c’est quand même...

JT: C’est touchant. D’abord, par rapport au séparatisme, à la souveraineté, je comprends cet instinct de vouloir protéger, de chérir notre identité, notre belle culture française et francophone, ici, au Québec, mais pour moi, la meilleure façon de s’épanouir, ce n’est pas en s’isolant, c’est en créant des liens et en prenant notre place au sein du Canada, et ça a toujours été quelque chose que j’ai profondément respecté, les gens qui voyaient une autre piste, mais je ne suis pas en accord avec ça. Cette idée de pouvoir chercher les points en commun les uns avec les autres, plutôt que de renforcer nos différences, je pense que ça ne s’applique pas juste au Canada, ça s’applique dans le monde.

SG: Je sais que votre horaire est chargé, mais je veux vous amener sur ce terrain-là. Vous êtes à contre-courant de certains mouvements... L’extrême droite, la droite, le discours haineux de certains dirigeants de pays... Moi, je suis inquiet pour l’avenir. Comment vous vous voyez, là-dedans? C’est quasiment être un prophète et prêcher, parfois, dans le désert.

JT: Pas du tout. Même sur la scène mondiale, les gens à qui je parle... Les élections en 2015, ça n’a pas été quelque chose d’unique au Canada. Le choix que les gens ont fait, c’est parce qu’ils ont eu [la possibilité de faire] un choix positif [...] Si on présente un choix positif aux gens, de la bonne façon, ils vont toujours vouloir aller le chercher. Il ne faut pas s’attendre à si peu des citoyens [et] se dire: «Ah non, ça répond juste à l’émotion négative et à la division.» Et pour moi, le message que l’on est en train de véhiculer, ce n’est pas seulement de faire de la politique positive. Ça peut mener à un succès politique, ça peut mener à un succès économique. On est en train de voir une force pour l’économie canadienne, maintenant: le plus haut taux de croissance du G7, le plus bas taux de chômage au pays. Mais ce n’est pas parce que le gouvernement a fait les choses... C’est parce que le gouvernement a donné les outils aux Canadiens [pour] être [convaincus] de pouvoir réussir. L’Allocation canadienne aux enfants – juste pour utiliser un exemple concret –, qui donne plus d’argent aux familles qui en ont besoin... Ça aide les familles à pouvoir... Pas juste dans leurs dépenses hebdomadaires, mais dans la confiance [qu'elles] ont [concernant] l’avenir de leurs enfants [...] Quand on a de l’anxiété, comme on voit ailleurs au monde, c’est facile de l’exploiter. Si, à la place, on décide de dire: «OK, on reconnaît cette anxiété, mais on va travailler ensemble et on va la réduire de façon concrète en prenant des mesures qui vont vous aider», pas juste en disant qu’on va bâtir des murs ou protéger en se refermant, mais en créant de la croissance qui aide tout le monde, les gens se sentent plus confiants et optimistes.