La Cour suprême dit non à la Ville de Québec dans un litige avec les pompiers

La Ville de Québec a échoué dans sa tentative de se faire entendre en Cour suprême dans un litige qui l'oppose à ses pompiers depuis 2009.

La plus haute cour de justice du pays a rendu sa décision jeudi. Elle rejette la demande d'appel formulée par la Ville de Québec, qui souhaitait que sa cause soit entendue.

L'affaire remonte à mars 2009. Le vice-président du comité exécutif de l'époque, Richard Côté, avait laissé entendre, dans une déclaration à TVA, que les moyens de pression auxquels les pompiers avaient recours, par exemple le transfert d'appels d'urgence à des casernes éloignées, mettaient en danger la sécurité des citoyens.

Le syndicat des pompiers avait nié ces gestes et déposé contre la Ville un grief en réclamation de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires de M. Côté.

En 2013, l'arbitre de griefs avait donné raison aux pompiers et condamné la Ville à verser 415 000 $ en dommages et intérêts. La Ville a demandé une révision judiciaire, qui lui a été refusée par la Cour supérieure. La Cour d'appel a ensuite été saisie de l'affaire. Elle a accueilli l'appel en partie et a réduit la réclamation à 157 000 $.

En juin 2017, le maire de Québec, Régis Labeaume, a affirmé vouloir aller jusqu'au bout de cette question, invoquant l'importance de la liberté d'expression d'un élu municipal.

Les procédures viennent de prendre fin avec l'échec de l'ultime tentative de la Ville, en Cour suprême.

Le syndicat satisfait

L'Association des pompiers professionnels de Québec s'est réjouie de cette décision. «On est extrêmement heureux», a commenté le président du syndicat, Éric Gosselin. «On a gagné à tous les niveaux. On voulait absolument rétablir notre réputation. À l'époque, on avait dit que c'était totalement faux.»

M. Gosselin se félicite que la décision de la Cour permette de «maintenir le lien de confiance de la population envers ses pompiers». Cela envoie aussi un message aux élus, selon lui. «Il y a un devoir de réserve. Avec une décision comme celle-là, dans le futur, les élus vont faire attention.»

La page est maintenant tournée pour les pompiers. «On a des relations de travail qui sont maintenant normales et cordiales. On avance. On est partenaires avec la direction du service.»

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas voulu commenter jeudi midi, n'ayant pas eu l'occasion de prendre connaissance de la décision.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée