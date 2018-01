Le vin de la semaine

J’ai souvent du mal avec les pinots grigio italiens qui sont trop souvent de pâles copies des pinots gris alsaciens. On en trouve parfois certains qui peuvent être agréables et vendus à prix abordable. Comme celui-ci qui nous vient de Sicile. Des parfums de fleur blanche, de muscat et de pamplemousse. La bouche est assez ample tout en restant tonique. L’ensemble est simple, mais se tient bien est paraît sec. Servir frais (8 degrés) avec poissons et poulet.