[AUDIO] Pas de passe-droit pour Justin Trudeau à la radio de Québec

Les radios de Québec sont connues comme étant un milieu hostile pour les politiciens. Justin Trudeau n’a pas eu de passe-droit.

Il a été questionné de façon très directe, entre autres, sur l’islamophobie, la crise des migrants, le cannabis et le Chantier Davie.

Voici les réponses du premier ministre canadien.

Bouchard en parle au FM93

Photo Stevens LeBlanc

Sylvain Bouchard (SB) : C’est quoi l’islamophobie pour vous ?

Justin Trudeau (JT) : L’islamophobie, c’est une peur non fondée des musulmans. C’est une chose, vous savez, j’ai été extrêmement touché d’être ici il y a un an pour le soir après cette attaque terrible. D’être dans la rue avec une douzaine de milliers de Québécois qui avaient un moment de prise de conscience sur l’intolérance, sur les propos et les discours qui sont allés un peu trop loin. [...] J’ai hâte de revenir pour le 29, pour être ici avec les citoyens qui réfléchissent sur le travail qu’on a fait, mais aussi sur le travail qui reste à faire.

SB : Vous avez un parti pris pour l’Islam, pourquoi les gens pensent ça ?

JT : J’ai un parti pris pour défendre les droits des citoyens et le droit des gens vulnérables. Et malheureusement, on voit depuis quelques années, une montée d’actes haineux, de crimes haineux contre différentes communautés religieuses, mais en particulier contre les musulmans. Et on a vu que malheureusement, ça peut amener à des actes terribles qui bouleversent toute une société et il faut être prêt à dire non. On est là pour défendre tous les droits.

SB : La burqa, c’est juste un vêtement pour vous ?

JT : Un homme qui impose à sa femme de porter une burqa, on n’accepte pas ça. Alors pourquoi on accepterait que l’État impose à une femme de ne pas en porter ?

SB : Pourquoi une femme porterait ça ?

JT : Pourquoi les sikhs croyants choisissent de porter un turban ? Pourquoi une religieuse, une sœur, choisit de porter la tenue grise ?

SB : La réponse c’est quoi ? Parce que là, vous posez des questions.

JT : C’est par croyance religieuse, c’est par choix personnel.

SB : Traverser la frontière, comme on l’a vu cet été de la part des Haïtiens, est-ce que c’est légal ou pas ?

JT : Non ce n’est pas légal de traverser une frontière de façon illégitime. Mais le Canada est signataire de conventions internationales qui disent : quiconque se présente sur notre territoire et demande l’asile se doit de se faire écouter et analyser.

SB : Parlons de Donald Trump [...], vous vous l’avez vu en privé. Est-ce qu’il est pareil ?

JT : Oui, il est pareil !

SB : Est-ce qu’il vous fait peur ?

JT : Moi ma job c’est de travailler avec lui et on trouve des points en commun. Lui, il veut aider sa classe moyenne américaine qui s’est fait dépasser par les événements. Moi, c’est aussi ce que j’essaie de faire. J’essaie d’investir dans la classe moyenne, j’essaie de le faire de façon positive, lui ce n’est pas toujours positif.

Jean-Simon Bui : Un combat de boxe avec Trump ?

JT : Je suis à la retraite moi !

Première heure à ICI Radio-Canada Première

Photo d'archives

Claude Bernatchez (CB) : C’est vraiment Davie ? Est-ce qu’il va y avoir un appel d’offres pour tout ça ?

Justin Trudeau (JT) : C’est la Davie qui a l’exclusivité sur la vente de ces quatre brise-glaces, donc il y a des étapes à suivre pour être en bonne et due forme, mais je pense que ça devrait bien fonctionner [...] On est toujours axé sur les besoins de la Garde côtière de nos forces armées et c’est à partir de là qu’on regarde comment on peut mieux combler ces besoins à un prix responsable pour les contribuables.

CB : Serez-vous à Québec le 29 janvier pour la commémoration de la tuerie de la mosquée ?

JT : Oui, j’y serai. Ça été tellement touchant pour moi d’être ici avec une douzaine de milliers de citoyens suite à la terrible attaque de l’année passée. Ça été un moment de prise de conscience, un moment d’éveil sur le danger d’intolérance et je pense que c’est important qu’on se rappelle et se rassemble ensemble et j’espère voir tous les politiciens qui étaient à mes côtés il y a un an en disant de belles choses, encore là en train de réfléchir au fait qu’il n’y a pas de place pour la haine et l’intolérance au Québec.

CB : En ferez-vous une journée nationale de commémoration contre l’islamophobie ?

JT : On est en réflexion là-dessus. C’est certain qu’on a vu depuis plusieurs années une augmentation inquiétante des crimes haineux contre la communauté musulmane, mais on voit aussi des crimes de haine contre toutes les religions. Je pense que c’est important de souligner l’intolérance envers les gens croyants. On veut éviter le genre de backlash qu’on voit des fois quand on fait des actions comme ça parce que malheureusement il y a encore une petite minorité intolérante, mais on est en réflexion sur comment on va commémorer ça.

CB : Est-ce qu’on n'est pas trop tolérant, parce qu’il y a un danger aussi que le balancier aille de l’autre côté ?

JT : Je comprends ces inquiétudes, mais je peux rassurer les gens que nos services de sécurité et nos services d’informations prennent extrêmement au sérieux leurs responsabilités. On est en train de suivre les gens qui reviennent d’endroits du Proche-Orient, de combattre peut-être avec l’État islamique. On ne met jamais en danger les Canadiens, on est toujours en train de surveiller, mais c’est séparé cet enjeu-là de l’intolérance envers nos voisins et les membres de la communauté musulmane.

CB : Vous allez rencontrer M. Labeaume qui souhaite accélérer le processus d’immigration pour que la main-d’œuvre francophone, notamment, soit disponible plus rapidement ici [...] Est-ce que ce ne serait pas possible dans certains cas d’accélérer le processus ?

JT : On est en train d’accélérer les délais de traitement (de demande de citoyenneté). Il y a beaucoup d’amélioration depuis deux ans. C’est que l’ancien gouvernement en faisait moins une priorité, mais en même temps, il faut se souvenir de quelque chose : on a une richesse incroyable au Canada que la population en général soit disposée favorablement envers l’immigration et ça c’est une richesse qu’il faut protéger et pour ça, il faut pouvoir démontrer que les gens qui viennent ici on la capacité de réussir, de contribuer, de s’intégrer. Pour ça, ça prend des programmes de service d’apprentissage de langue, de formation technique et de main-d’œuvre, alors il y a des limites à la vitesse à laquelle on peut accueillir des gens.

CB : Quel est votre plan de lutte aux paradis fiscaux ?

JT : On a investi au fil des deux derniers budgets presque un milliard de dollars pour aller contrer l’évasion fiscale. Avec ça on a pu identifier presque 25 milliards de dollars qu’on commence à aller chercher. On s’assure que les gens qui doivent payer leurs impôts doivent payer leurs impôts.

CB : Il y a bien des gens qui ne sont pas heureux de cette proposition, de cette loi que vous étudiez à Ottawa maintenant pour légaliser le cannabis.

JT : Selon une étude des Nations unies, sur 29 différents pays développés à travers le monde, le Canada, on est le numéro un en termes d’utilisation du cannabis par les jeunes. Donc on a actuellement un problème et le cannabis pour les jeunes, c’est pas bon. C’est justement pour ça qu’on est en train de se dire, si on traitait plus le cannabis au moins comme de l’alcool, d’exiger une carte d’identité avant d’en acheter, on pourrait réduire l’accès facile que les jeunes ont présentement.

CB : Sauf qu’on est dans l’inconnu là-dessus M. Trudeau. Est-ce que ça aura l’effet que vous souhaitez ou est-ce qu’au contraire, ça n’augmentera pas la consommation, c’est ça que craignent les gens ?

JT : On peut regarder ce qui s’est passé suite à la fin de la prohibition il y a bien des années et ce qui s’est passé dans d’autres pays qui ont différentes mesures, mais on sait que de rendre plus difficile d’accès à nos jeunes le cannabis, ce que la légalisation et le contrôle de la marijuana va faire, ça va améliorer les choses. Il n’y a pas actuellement de marché noir pour la bière. Les jeunes ne peuvent pas aller acheter dans une allée une bouteille de bière, mais ils peuvent le faire pour le cannabis.