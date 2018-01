Passe Rondelle a 33 ans

Les Tournois de hockey « Passe Rondelle » seront de retour à l’aréna Gaétan Duchesne, du quartier Les Saules à Québec, dès le 29 janvier. Le 28e Tournoi provincial atome se tiendra du 29 janvier au 11 février sous la présidence d’honneur de Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins Les Rivières.

Le 35e Tournoi provincial novice se déroulera du 27 février au 11 mars sous la présidence d’honneur de Jean-Sébastien Brochu, propriétaire de Rôtisseries Benny et Co. Finalement, le 22e Festival pré-novice se tiendra du 13 au 25 mars sous la présidence d’honneur de Martin Auclair, administrateur chez Producteur de lait de la Capitale-Nationale – Côte-Nord. Au total 201 équipes (2704 joueurs) se disputeront plus de 300 parties de hockey durant ces 40 jours de compétition.www.passe-rondelle.qc.ca.

Toute une équipe

Voici les membres du conseil d’administration des Tournois Passe Rondelle de Québec. Le président Paul-André Rousseau s’y retrouve en compagnie de Geneviève Defoy, vice-présidente, Line Allard, secrétaire, Michel Defoy, trésorier, Diane Bernard, registraire atome, Nicole J. Rousseau, registraire novice, Thérèse Defoy, registraire pré-novice, Lise Furois, responsable des marraines, Richard Daigle, responsable du magasin, André Brousseau, responsable parties étoiles, Jean Furois, responsable relations publiques, Gisèle Rousseau, responsable de l’hébergement, et Albert Dorval, responsable de l’accueil.

De Taipei à Ottawa

Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour la Sécurité publique et la Protection civile, revient d’un voyage parlementaire qui avait lieu à Taipei, Taiwan (République de Chine). Le gouvernement taïwanais avait invité une délégation canadienne de parlementaires responsables de différents enjeux économiques et de sécurité. Le député Paul-Hus était chargé d’échanger sur les sujets de défense et de sécurité ainsi que sur de possibles relations commerciales entre les deux pays. De retour à Québec, le député fédéral se prépare à repartir pour la Chambre des communes dès la fin janvier. Sur la photo, Pierre Paul-Hus et la présidente de Taiwan, Tsai Ing-Wen.

Fidèle au poste

Bonne fête à l’un de mes plus fidèles lecteurs, Richard Ouellet, maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, qui célèbre aujourd’hui ses 84 ans. M. Ouellet s’est autoproclamé depuis longtemps partisan numéro 1 du regretté Jean Béliveau. Sur la photo, Richard Ouellet est en compagnie de Nadia Comaneci, la reine des Jeux olympiques de Montréal, qu’il a rencontrée à quelques reprises au fil des ans.

Anniversaires

Denise Bombardier (photo), animatrice, chroniqueure et auteure, 77 ans... André Éverell, publicitaire, Everell Communication de Québec... Maxime Bernier, député conservateur de Beauce, 55 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 57 ans... Kevin Costner, acteur américain, 63 ans... Albert Millaire, comédien et metteur en scène de théâtre, 83 ans.

Disparus

Le 18 janvier 2017. Guy Royer (photo), 70 ans, ex-directeur général de la Fondation du Grand Chemin et de chez Desjardins Sécurité Financière... 2016. Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2016. Glenn Frey, 67 ans, chanteur et membre fondateur du groupe The Eagles... 2015. Dallas Taylor, 66 ans, batteur américain (Crosby, Stills, Nash & Young)... 2000. Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur.