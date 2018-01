Safia Nolin veut partager ses valeurs

Safia Nolin se confie à cœur ouvert, sans filtre, dans la nouvelle saison de Code F., cette populaire émission pour jeunes, diffusée à Vrak à compter de lundi.

En racontant son vécu, la chanteuse souhaite transmettre aux jeunes l’espoir que la vie peut être belle après les tourments de l’adolescence. « L’adolescence, c’est de la marde, mais ça va passer. C’est compliqué, mais ça dure juste un temps », lance-t-elle à l’autre bout du fil, avec le franc-parler qu’on lui connaît.

Elle parlera aussi des intimidateurs, surtout ceux du web, qu’elle connaît trop bien depuis ce fameux soir du 30 octobre 2016 où elle s’est présentée au gala de l’ADISQ vêtue d’un t-shirt de Gerry Boulet et d’un jeans. « Ça me fait plaisir de parler de ça, dit-elle. Tant que ça me fait plaisir, je vais continuer de donner mon opinion là-dessus. C’est important de le faire, parce que ça arrive à des jeunes aussi. Je veux juste leur rappeler que [l’intimidation sur le web] c’est inacceptable. »

Photo courtoisie VRAK

Un côté positif

Elle estime qu’il faut être prudent avec les réseaux sociaux. « Les likes, je trouve que ce n’est pas bon psychologiquement. »

Mais elle voit aussi du positif sur le web, notamment avec le mouvement #MoiAussi.

« Je suis vraiment contente que ça se soit passé, et que ça continue. Souvent, les médias traitent ce genre de trucs comme une vague qui passe, dit-elle, mais là, plus le temps avance, plus les gens continuent à faire des dénonciations. »

Ce mouvement, qui a débuté sur les réseaux sociaux, change le monde, selon elle.

« Ces gens-là, qui sont de potentiels agresseurs, n’oseront plus et n’auront plus l’opportunité de se faire backer par d’autres personnes. Je pense que ça va vraiment faire un changement. »

Safia Nolin s’est sentie à l’aise de parler de tous ces sujets avec l’équipe de Code F.

« Ils ne me censurent pas, ils ne me disent pas quoi dire. Ce que je dis, c’est ce que je pense », dit-elle.

Beaucoup d’émotions

La chanteuse n’avait pas accordé d’entrevue depuis qu’elle a remporté, le 29 octobre dernier, le Félix d’interprète de l’année, au gala de l’ADISQ, coiffant ainsi au fil d’arrivée son idole Céline Dion.

Considérant tous les messages de haine qu’elle avait reçus l’année précédente, après son passage fort remarqué au gala, elle ne s’attendait « jamais » à remporter ce prix.

« Je l’ai mis dans mon petit sac à moi, et je me suis dit que c’était vraiment cool. Mais non, je ne m’attendais pas à ça du tout, confie-t-elle. Je ne m’étais pas préparée émotivement. Après coup, j’ai fait “wow”. C’est malade ! »

La première de Code F. est diffusée le lundi 22 janvier, à 21 h, à Vrak. Valérie Chevalier et Nadia Essadiqi (La Bronze) se joignent à Safia Nolin en tant que nouvelles collaboratrices.

Chansons tristes - Bientôt un nouvel album

Deux ans après son premier album de chansons originales, Limoilou, Safia Nolin a enfin un nouveau bouquet de chansons en main... pas plus joyeuses que dans le premier. Elle entre en studio le mois prochain pour enregistrer « des chansons de plus en plus tristes » qui devraient être lancées l’automne prochain.

Avec Reprises, vol. 1, il s’agira du troisième album de la chanteuse. Il sera coréalisé par elle-même, son complice de longue date et guitariste Joseph Marchand ainsi que le réalisateur de Limoilou, Philippe Brault.

« Je peaufine mes trucs en ce moment, et ensuite je pars enregistrer », confirme-t-elle.

Ses chansons sont inspirées de sa vie des deux dernières années, du tumulte et des sentiments contradictoires qu’elle a vécus. « C’est difficile à vivre, et c’est difficile de se confier quand ça va mal parce que les gens disent que tu es donc bien chanceuse de vivre tout ça. C’est plein d’émotions étranges et j’ai puisé là-dedans. »

Il y a un peu plus d’un an, Safia Nolin était allée en résidence d’écriture à Banff, en Alberta, dans un centre d’art. « De là, j’ai écrit beaucoup de chansons. »

Un peu de pression

L’album Limoilou a connu un beau succès et lui a ouvert les portes de l’industrie. De quoi mettre un stress supplémentaire sur la création.

« C’est sûr que, oui, j’ai de la pression, même si je pense que je n’en ai pas. Mais j’essaie de me détacher de ça et de faire de la musique pour moi, encore une fois, et ne pas avoir d’attente quand je vais le sortir. »

L’album devrait être lancé cet automne.