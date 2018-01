Une sensation mystérieuse et magique, c’est celle de caller un orignal ou un chevreuil et qu’il réponde. L’été dernier, au golf International 2000 à Lacolle, j’ai réussi à échanger pendant plus de 5 minutes avec un cerf caché dans un boisé. Une demi-heure plus tard, il est sorti tout doucettement devant moi. Capotant. Plus on échange avec les animaux, plus ils parlent, ils écoutent et comprennent. Mon chat Bill était extra­ordinaire. Il prononçait bien clairement le nom de Manon. Attention, les Japonais viennent d’allumer. Bientôt plusieurs de leurs trains seront équipés de haut-parleurs qui aboieront comme des chiens et brameront comme des chevreuils afin d’éloigner ces derniers des rails de chemin de fer. Les cerfs aiment lécher­­­ le fer des rails, mais ne réalisent pas toujours ce qui s’en vient. Or, on va faire japper et bramer (langage du cerf) le train avant qu’il arrive aux endroits les plus fréquentés par les bêtes.

ET MÊME PLUS

La courtoisie va plus loin parce qu’on installera aussi d’autres haut-parleurs qui émettront des ondes ultrasonores pour les inviter à revenir une fois le convoi passé. C’est pas fin, ça ? Des tests ont été effectués et ça marche. Les brillants et toujours obligeants Nippons estiment que le nombre d’accidents impliquant des chevreuils, surtout au petit matin, devrait diminuer de moitié. C’est tellement logique. Vous voulez qu’ils comprennent ? C’est simple. On a juste à leur parler, c’est tout. Continuons dans le même sens. Maintenant qu’on sait dialoguer avec les chevreuils, pourquoi ne pas apprendre le langage des moufettes et leur dire de ne pas pisser autour de la maison ?

Le top serait de faire comprendre aux maringouins que piquer, c’est voler.

DOUBIDOU

Le faux neveu de Guy Lafleur, ce ne serait pas Appolo déguisé par hasard ?

Les médecins sont formels. Trump­­­ est en bonne santé. Quand ça va mal...

Un homme de Beauport vient de vendre sa maison à un gars qui l’a vue passer à Limoilou.

On s’entend-tu que De La rose... c’est pas de Lafleur.

Jean Coutu est prêt pour le pot médicinal : « On trouve de tout même de la mari... »

À DEMAIN

En forêt, les porcs-épics sont faciles d’approche. Expliquez-lui que vous avez besoin d’un cure-dent.