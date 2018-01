Un autre sauveur!

Et à la course à la direction du PQ de 2015, Aussant (alors en « exil » à Londres) a appuyé Martine Ouellet qui est arrivée... dernière.

En fait, si le PQ tire autant le diable par la queue, c’est parce que le vote francophone s’est morcelé à cause, entre autres... de Jean-Martin Aussant lui-même, qui a quitté le PQ pour former son propre parti !

Comme ces chanteurs subventionnés qui ne vendent pas d’albums et qui jouent dans des salles vides, mais qui continuent malgré tout à passer à la télé et à avoir une carrière...

On a pris les gens de droite et on leur a montré la porte, en disant qu’ils n’étaient plus les bienvenus.