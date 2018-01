Une édition 2.0 du Carnaval avant la métamorphose

Le 64e Carnaval de Québec, qui sera la dernière édition avant de connaître l’effet «wow» promis par Daniel Gélinas, devient encore plus «2.0» cet hiver, avec près d’une vingtaine de nouveautés, dont plusieurs allient technologies et traditions.

En attendant cette grande métamorphose signée par l’ex-directeur général du Festival d’été, le Carnaval souhaitait, pour 2018, poursuivre sur sa lancée des trois dernières années, en proposant aux carnavaleux une programmation plus jeune, plus festive et plus accessible.

Un demi-million de dollars a été ajouté à la programmation du 64e Carnaval, et 40% de celle-ci a été renouvelée, a fait valoir l’organisation, «extrêmement heureuse» du résultat.

«On souhaite arrimer la tradition et le côté contemporain, et l’aspect techno prend plus d’envergure cette année», a souligné la directrice générale, Mélanie Raymond, en marge de la conférence de presse pour présenter le fruit des efforts de son équipe.

Un pari

L’activité phare de cette programmation est sans aucun doute la nouvelle expérience «interactive et immersive» créée par BlackOut Design Odyss Terre de Glace au Palais de glace de Bonhomme, que le Carnaval promet unique.

«C’est vraiment des gros investissements pour nous [...], c’est la première fois dans les dernières années qu’on se dit que c’est un projet où les gens vont se déplacer pour ça. C’est le parti qu’on fait, en fait», soulève Mme Raymond.

L’activité de 15 minutes, gratuite à l’achat de l’effigie et pour laquelle il faut réserver sa place à l’avance - et ainsi éviter les files d’attente -, est conçue pour que les adultes «aient du fun». Mais aucun problème, assure-t-on, si vous y arrivez avec poussettes et enfants.

«Tu vas vivre quelque chose. Le Palais de Bonhomme va se transformer d’une façon dont on l’a jamais vu.»

Sites éclatés

La formule des cinq sites éclatés (voir encadré), qui avait bien fonctionné l’an dernier, est de retour.

Le Parc de la Francophonie sera notamment mieux exploité cette année pour le Camp à Jos, un lieu rassembleur à l’ambiance canadienne vintage, qui avait connu un beau succès avec les jeunes adultes en 2017.

«On avait sous-exploité ce terrain-là, parce qu’avec la pente en été, on n’avait absolument pas idée ce qu’on pouvait utiliser en hiver. On s’est ajusté et c’est une très grosse amélioration. Le miracle de la neige!», mentionne la DG, qui se réjouit aussi du retour du Carnaval à la Place George-V.

«Ça va venir unifier notre ambiance, créer quelque chose [par sa proximité avec les autres sites].»

Le Carnaval sera officiellement lancé le 26 janvier à la place de l’Assemblée nationale, lors du Couronnement de la Reine, auquel, à titre de nouveauté, le Royal 22e Régiment se joint cette année.

Si de nombreuses nouvelles activités s’ajoutent à cette édition, les traditionnels défilés de nuit de Charlesbourg et de la Haute-Ville seront au rendez-vous, tout comme la Course en canot du Carnaval.

Une bonne «vibe»

Selon le président du Carnaval, Alain April, la vente de la bougie, qui se poursuit, va très bien. « Les gens sont réceptifs », dit-il. À l’aube de la 65e édition où tout peut changer, « sauf Bonhomme », le pouls sur le terrain est encourageant, dit-il.

«On sent que les gens se disent: “On a un événement unique à travers le monde, il faut le maintenir”. On a un bon spirit actuellement.»

64e CARNAVAL DE QUÉBEC

Du 26 janvier au 11 février

Quelques activités (effigie obligatoire)

ZONE LOTO-QUÉBEC (Place de l’Assemblée nationale)

Odyss Terre de Glace au Palais de glace de Bonhomme

Activité artistique multimédia LUMI-DANSE, où les visiteurs dessineront sur un écran à l’aide de boules qui captent leur mouvement

Bistro SAQ

CAMP À JOS Vidéotron (Parc de la Francophonie)

Bar La Coulée, un comptoir dans un gigantesque arbre à l’envers

Défi-Évasion : La Légende de Jos, un jeu pour se creuser les méninges conçu exclusivement pour le Carnaval

Bûche ta bûche, un jeu de bûcheron qui allie multimédia et haches de mousse

MONDE DE BONHOMME Hydro-Québec (secteur parc de l’Esplanade)

Un parcours actif pour les enfants, fermette, hockey bottine et jeu de soccer géant

GRANDE-ALLÉE

Curling et grande glissade

PLACE GEORGE-V

L’international de sculpture sur neige

Le Village de glace où créer avec des blocs de glace

Tous les détails de la programmation au carnaval.qc.ca.