Elle était située profondément au milieu de son cerveau, presque entre les yeux et les oreilles, et trop près de l’endroit responsable du langage. L’opérer en lui ouvrant le crâne aurait pu lui faire perdre cette faculté.

Sa famille et les médecins ont d’abord cru à un AVC. Mais après six jours d’hospitalisation, on lui a annoncé qu’elle avait fait une crise d’épilepsie et qu’elle avait une tumeur au cerveau.