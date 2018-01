Bond de 8 cents du prix de l’essence à Québec

Le prix de l’essence est en hausse de plus de 8 cents dans certaines stations-service de la région de Québec.

Plusieurs essenceries du boulevard Henri-Bourassa affichent vendredi matin leur litre d’essence ordinaire à 1 249 $, en hausse de 8,5 cents. D’autres stations-service ont opté pour le statu quo, à 1 164 $.

À Québec, le meilleur prix affiché demeurait chez Costco à 1 139 $ du litre vendredi midi.

Selon la Régie de l’énergie, le coût d’acquisition pour un litre d’essence ordinaire à Québec par un détaillant s’élevait à 1 149 $ vendredi.

D’après la CAA-Québec, le prix réaliste à Québec pour un litre d’essence ordinaire serait de 1 199 $.

Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 5 cents par litre vendu dans la région de Québec.

Vendredi midi, le prix du baril de type West Texas était en baisse de 62 cents US, à 63,33 $ US à New York.

Dans la région de Montréal, l’essence se vend aussi à un prix très élevé. Les prix varient entre 1,18 $ le litre et 1 279 $.