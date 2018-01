Des chasseurs tentent de sauver un orignal pris dans la neige

AMQUI | Deux chasseurs qui se rendaient à un camp en forêt ont tenté de secourir une femelle orignal qui s’était enfoncée dans la neige.

Patrick Ouellet a publié sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle on le voit essayer de dégager une femelle orignal enfoncée dans la neige jusqu’au cou. En moins de 24 h, il a déjà cumulé plus de 17 000 vues.

Il se rendait en motoneige dans un camp en forêt avec un ami, mardi, dans le coin d’Amqui. C’est là qu’ils ont croisé la bête dans une fâcheuse position. Les deux hommes, qui sont aussi des chasseurs, ont décidé d’arrêter lui porter secours. Ils ont passé une trentaine de minutes à pelleter autour de l’animal pour le dégager.

D’abord effrayé, l’orignal qui poussait des cris à leur approche s’est finalement détendu.

« Je lui ai flatté le dessus de la tête, l’arrière des oreilles, le dessous du cou et on dirait que ça l’a rassurée, elle a arrêté de ‘’caller’’ », a raconté Patrick Ouellet.

La bête n’a toutefois jamais collaboré pour essayer de se sortir de sa position. Même une fois dégagé, l’animal ne s’est pas relevé.

« On trouvait anormal qu’elle ne s’aide pas du tout. Elle avait de la neige sur le dos, sur le dessus de sa tête... Combien de temps ça faisait qu’elle était là, on l’ignore, mais ça nous laisse penser qu’elle devait être gelée depuis un méchant bout », s’est attristé M. Ouellet.

Après avoir dégagé l’orignal, les deux hommes ont pensé que la bête était sûrement épuisée et qu’après un peu de repos elle reprendrait sa route. Malheureusement, lorsqu’ils sont retournés sur place le lendemain, elle était morte.

« On est des chasseurs, mais quand on tue un orignal, on le tue pour qu’il meure sur le coup, sans souffrir. Mais elle, elle a souffert, c’est ça qui est tannant », s’est attristé M. Ouellet.