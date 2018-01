Deux femmes condamnées pour un chien abandonné

Deux Saguenéennes ont été condamnées, vendredi, à verser 150 $ chacune à la SPCA après avoir reconnu leur culpabilité à une accusation criminelle d’avoir inutilement fait souffrir un chien recueilli entre la réserve Obedjiwan et Chibougamau.

Les accusées avaient trouvé la bête attachée et l’avaient délivrée pour la ramener vers Saguenay. Chemin faisant, les deux femmes se sont égarées et leur véhicule s’est enlisé dans la neige près d’une roulotte de forestier. Elles y ont séjourné et se sont nourries sommairement en attendant les secours qui n’arrivaient pas.

Inquiètes, elles se sont mises en route à pied et elles ont rencontré un conducteur de fardier qui les a ramenées à Chibougamau.

Leur camionnette et le chien sont restés dans la forêt.

Quelques jours plus tard et avant que les femmes aient pu organiser leur retour au Saguenay, le propriétaire de la roulotte a signalé la présence de la voiture et du chien à la Sûreté du Québec.

La pauvre bête a survécu au froid et à la faim, selon le procureur aux poursuites criminelles et pénales Jean-Sébastien Lebel, qui a résumé les faits devant le tribunal.

En défense, l’avocat Sylvain Morissette a exprimé sa déception devant cette situation : « Mes clientes devaient remonter faire le procès à Chibougamau, mais la jurisprudence associe l’absence de soins à de la cruauté envers un animal, ce qui impliquait tout de même un risque de condamnation ».

Par ailleurs, le juge Pierre Lortie de la Cour du Québec a interdit aux deux femmes de posséder tout animal domestique pendant une durée d’un an, à l’exception de leur chat.