La soirée promet d’être magique et la température idéale pour la Grande soirée inaugurale de l’Hôtel de Glace. Prestations artistiques et musicales, animation, DJ et spectacle pyrotechnique seront au programme à compter de 19 h avec la thématique de cirque.

Vous pourrez aussi tester la grande glissade et le Bar de glace. Les billets pour l’événement sont en vente par téléphone au 418 844-2200 ou à la porte ce soir. Notez qu’un abonnement de saison de l’Hôtel de Glace est inclus à l’achat d’un billet pour la Grande soirée.

Performance et persévérance scolaire

Photo courtoisie

Le Club Rotary Saguenay a remis récemment trois bourses de 500 $ à trois étudiants du cégep de Jonquière afin de souligner leur performance d’études. Gabrielle Thouin, des techniques de communication dans les médias, a reçu la bourse Engagement étudiant pour son implication scolaire alors que Léoni Labrecque et Jimmy Savard ont reçu chacun la bourse Persévérance remarquable pour la qualité de leur dossier scolaire. Sur la photo de gauche à droite : Gabrielle Thouin en compagnie de Diane Beaulieu, présidente du comité des œuvres pour le Rotary Saguenay.

10 ans de plus...

Photo courtoisie

Je vous ai présenté dans ma page de mardi dernier Émile Jacob (photo), qui fréquente le Centre Mgr Marcoux de Québec depuis toujours, du moins, c’est l’impression qu’il donne ! Homme engagé, il a été actif pendant près de 20 ans sur le c.a. du Centre. Cependant, j’ai rajeuni M. Jacob d’une dizaine d’années dans ma présentation. En fait M. Jacob est âgé de 91 ans (il aura 92 ans le 4 mars) et non 82 ans comme je vous l’avais indiqué. Les membres de sa famille et plusieurs amis m’ont souligné que j’avais raison de mentionner qu’il était en très grande forme.

Coupe Canada 2018

Photo courtoisie

Plus de 300 athlètes, les meilleurs de l’escrime au Canada, sont attendus aujourd’hui, demain et dimanche au Centre des congrès de Québec,à l’occasion de la Coupe Canada 2018. De ce nombre, notons la présence de 48 participants provenant de clubs de la grande région de Québec. Plusieurs catégories féminines et masculines seront représentées lors de cette compétition, soit les moins de 15 ans, les cadets, les juniors, les moins de 23 ans, les seniors, les vétérans (40 ans et plus) et les escrimeurs en fauteuil roulant. La Coupe Canada 2018 de Québec est la seconde en importance du circuit, tout juste derrière le championnat canadien. L’entrée est gratuite.

40 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à Jean Fecteau, propriétaire depuis 5 ans d’Informatique Méga Plus (vente et réparation ordinateurs, vente de pièces informatiques, d’électroménagers, réparation d’ordinateur) du Marché Jean-Talon de l’arrondissement Charlesbourg, qui a 40 ans aujourd’hui. Jean veut remercier sa fidèle clientèle au fil des ans et sa mère Claudette Fecteau, qui l’accompagne sur la photo, et qui le supporte depuis le premier jour.

Anniversaires

Photo courtoisie

Luc Ouellet (photo), associé, au Cabinet de relations publiques National, 59 ans... Daniel Daigneault, chroniqueur artistique... José Gaudet, humoriste québécois, 47 ans... Sylvain Côté, ex-défenseur LNH (1984-2002) Whalers, Capitals, Maple Leafs, Blackhawks, Stars, 52 ans... Alain Simard, fondateur des FrancoFolies de Montréal et président de L’Équipe Spectra, 68 ans... Dolly Parton, chanteuse et actrice, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 janvier 2017. Loalwa Braz Vieira (photo), 63 ans, chanteuse brésilienne interprète du tube mondial La Lambada... 2015. Michel Guimond, 61 ans, député du Bloc québécois (Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord) de 1993 à 2011 et chef de cabinet du chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec... 2014. Yvan Miville-DesChênes, 67 ans, spécialiste de l’aviation et contrôleur aérien à l’aéroport de Québec pendant 30 ans.

