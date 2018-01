Inondations à Québec : « on a gagné la course » contre la montre, annonce Labeaume

Les précipitations du week-end ne font plus craindre le pire à la Ville de Québec qui estime avoir «gagné la course» contre la montre en défaisant une partie importante de l’embâcle sur la rivière Saint-Charles, vendredi, dans Duberger-Les Saules.

«Ça va mieux !», a soufflé le maire Régis Labeaume lors d’un nouveau bilan des inondations effectué sur l’heure du dîner. Environ 1 300 transports de glace par camion ont été effectués depuis le début des opérations.

Photo Stevens LeBlanc

«La fameuse grenouille a défait l’embâcle sur 465 mètres. Il reste 365 mètres et on n’a pas besoin de défaire la glace parce que l’eau passe en-dessous et ne bloque pas le courant. On a décidé d’arrêter la grenouille. Honnêtement, ça va bien (...) J’ai l’air d’en parler comme si c’était fini mais on n’est pas loin de la fin», a-t-il annoncé lors d’une mêlée de presse au cours de laquelle il a salué le travail de tous les intervenants sur le terrain.

Ce nouveau développement permettra à la Ville d’ouvrir les vannes du barrage du lac Saint-Charles, en amont, en prévision du redoux samedi. «On va commencer à envoyer 5 mètres/cube à la seconde. Avant de voir le résultat ici, ça prend entre six et huit heures. Si le test est concluant, on va être rendus à 10 mètres/cube. Cette nuit ou à la fin de la nuit (ce samedi), on va savoir où on en est.»

Photo Stevens LeBlanc

Les pompiers et employés des travaux publics qui sont mobilisés sur les lieux doivent maintenant s’attaquer au «bouchon» de glace situé sous le pont du boulevard Père-Lelièvre à l’aide d’un «récureur» qui permet l’injection d’eau chaude.

«En même temps, on va prendre une poutre, on va l’enchaîner à une des pelles puis on va essayer de défoncer la glace sous le pont. Il faudrait que ça marche sinon ça va être des travaux pas mal plus importants», a cependant relativisé le maire. «C’est demain qu’on va pouvoir vous dire que tout est correct.»

Photo Stevens LeBlanc

La pelle-grenouille «va rester là tant qu’on n’aura pas fini les tests», a précisé le maire Labeaume. «Si on s’aperçoit que ça bloque et qu’il faut l’envoyer, on va le faire».

Retour graduel à la maison

Les nouvelles étaient somme toute encourageantes, ce vendredi, pour les sinistrés qui ont obtenu pour la plupart le droit d’entrer à la maison en après-midi afin d’amorcer les travaux de nettoyage et de remise en état des lieux. Cependant, avant de pouvoir dormir à la maison, ils devront compléter une liste de tâches et les faire valider par un inspecteur de la Ville qui doit s’assurer que la maison est «saine» et sans danger avant de délivrer un «avis de réintégration» officiel.

Photo Stevens LeBlanc

Cela pourrait encore prendre plusieurs jours pour les sinistrés avant d’obtenir le feu vert tant attendu. «Ça va dépendre de la vitesse de leur assureur», a indiqué M. Labeaume qui a également offert l’accompagnement de la Ville aux sinistrés si nécessaire.

Photo Stevens LeBlanc

Le pont du boulevard Père-Lelièvre devra également faire l’objet d’une inspection avant de lever l’entrave qui oblige les automobilistes à faire un détour par le boulevard Wilfrid-Hamel. Prudent, le maire s’est gardé d’avancer un échéancier.