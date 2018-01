La première ministre de Nouvelle-Zélande annonce qu’elle attend un enfant

Wellington | La nouvelle première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, arrivée au pouvoir après une campagne électorale marquée par une querelle sexiste sur ses intentions en matière de maternité, a annoncé vendredi qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La naissance est attendue en juin, a expliqué Mme Ardern, 37 ans.

La dirigeante travailliste, qui a prêté serment en octobre, avait fait les titres de la presse internationale en refusant de répondre à des questions sur ses intentions en matière de maternité. Celle-ci ne doit pas avoir de conséquence sur la carrière des femmes, avait-elle martelé.

Mme Ardern est apparue tout sourire avec son conjoint Clarke Gayford sur le perron de leur domicile pour annoncer la nouvelle «inattendue, mais enthousiasmante».

«Nous sommes vraiment heureux tous les deux. Nous voulions fonder une famille, mais nous n’étions pas sûrs que cela se produirait», a-t-elle dit dans un communiqué.

La première ministre charismatique est arrivée au pouvoir quelques mois à peine après avoir pris les commandes du Parti travailliste. Elle a été portée par une impressionnante vague de sympathie appelée «Jacinda-mania» par les médias, qui lui avait valu d’être comparée au Français Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau.

«On croyait que 2017 était une grande année! », s’est-elle exclamée sur Twitter. «Cette année, nous allons rejoindre les nombreux parents qui portent deux casquettes. Je serai première ministre et maman tandis que Clarke sera le "Premier monsieur de la pêche à la ligne" et un papa au foyer».

Mme Ardern a ajouté qu’elle prendrait six semaines de congé après la naissance, le vice-premier ministre Winston Peters, un franc-tireur populiste, prenant en main les affaires courantes.

Elle restera «joignable et disponible» à tout moment et reprendra toutes ses fonctions à l’issue de ce congé.

Mme Ardern n’a pas révélé le sexe de son bébé.

Mieux que l’élection

«Clarke et moi même avons toujours été clairs sur notre envie d’être parents, mais on nous avait dit qu’il nous faudrait de l’aide. Ce qui fait que cette nouvelle est une surprise fantastique! » a-t-elle dit.

Et de publier sur Twitter la photo de deux hameçons accompagnés d’un hameçon plus petit, en référence à la carrière de son conjoint, présentateur d’une émission télévisée sur la pêche.

Mme Ardern s’était retrouvée pendant la campagne au milieu d’une querelle sexiste, bombardée de questions sur les conséquences d’une éventuelle maternité par un journaliste affirmant que les électeurs avaient le droit de savoir.

« Il est totalement inacceptable de dire en 2017 que les femmes doivent répondre à cette question », avait-elle rétorqué. « Le choix du moment pour avoir des enfants appartient aux femmes. Cela ne doit pas déterminer le fait de décrocher ou non un emploi ».

M. Ardern ne sera pas la première cheffe de gouvernement à avoir un enfant. L’ancienne Première ministre pakistanaise Benazir Bhutto avait décroché cette première en donnant naissance à une fille pendant son mandat en 1990.

Mais la Nouvelle-Zélande, premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893, est considérée comme pionnière en matière de droits des femmes tandis que Mme Ardern est sa troisième première ministre.

«Je ne suis pas la première femme à faire plusieurs choses en même temps», a-t-elle constaté.

«Il y a plein de femmes qui ont ouvert la voie petit à petit et qui ont permis aux gens de me regarder exercer le pouvoir et de penser "oui, elle peut faire le boulot et être mère"».

Elle a reçu les félicitations du premier ministre australien Malcolm Turnbull. «Quand nous nous sommes parlé au téléphone ce matin, vous aviez l’air plus heureuse que quand vous aviez gagné l’élection!» lui a-t-il dit.