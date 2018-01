L'ancien archevêque de Québec Mgr Maurice Couture s’est éteint

L’ancien archevêque de Québec Mgr Maurice Couture est décédé vendredi matin à l’âge de 91 ans et 2 mois, a annoncé par voie de communiqué le cardinal Gérald C. Lacroix.

Son décès a été annoncé par voie de communiqué en milieu d’après-midi, vendredi, par le Diocèse de Québec. Mgr Couture, évêque auxiliaire de Québec de 1982 à 1989, puis archevêque de Québec de 1990 à 2002, s’est éteint à l’hôpital Saint-François d’Assise. Il était aux côtés du cardinal Gérald C. Lacroix.

«Il était à l’hôpital depuis quelques jours. Son cœur était très faible. Le médecin a appelé le cardinal en disant que ce serait d’une minute à l’autre», a expliqué le porte-parole du diocèse, René Tessier.

Né en 1926 dans la région de Thetford Mines, ordonné prêtre en 1951, Mgr Maurice Couture, était connu comme «l’évêque des pauvres», rappelle M. Tessier. «Il était très proche des gens, c’était un bon religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui parlait facilement, qui était très transparent comme bonhomme, aussi. Il disait tout, à des gens qu’il connaissait à peine. C’était très facile de parler avec lui», se remémore-t-il.

L’ancien archevêque était un «communicateur exceptionnel», assure M. Tessier. «Il nous arrivait par exemple, à l’assemblée du clergé, et là, il faisait un résumé extraordinaire des 15 ou 20 dossiers de l’heure en quelques mot, toujours bien trouvés. C’était à point, c’était une synthèse remarquable. Il savait intéresser son auditoire, vulgariser les dossiers les plus pointus.»

Mgr Couture a aussi tenu des discours plutôt avant-gardistes sur l’ordination des prêtres mariés, la place des femmes dans l’église et l’absolution collective, qu’il a autorisée à titre d’expérimentation dans le diocèse durant quelques années, se souvient M. Tessier.

Le maire de Québec s’est dit profondément attristé par le décès de Mgr Couture, dont la vie et la carrière «sont intimement liés à la grande région de Québec». «Homme profondément engagé dans sa communauté, il faisait l'unanimité et était respecté de tous, il était très sensible aux gens plus vulnérables de la société», a signifié Régis Labeaume dans un communiqué.

Une messe spéciale sera célébrée vendredi, à 19 h, à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Les précisions concernant les funérailles seront rendues publiques au courant de la semaine prochaine.