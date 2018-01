Mieux sans Amazon

Valérie Plante et Philippe Couillard sont déçus que Montréal ne fasse plus partie des villes susceptibles d’accueillir le deuxième siège social d’Amazon.

Régis Labeaume avait fait tiquer en affirmant qu’on ne voulait pas d’un tel investissement, à Québec. Dans une agglomération déjà en pénurie de main-d’œuvre, les 50 000 emplois potentiels auraient vidé les entreprises de leurs ressources humaines.

Le maire refermait une porte déjà verrouillée, puisque Québec était exclue d’emblée parce que trop petite et dotée d’un système de transport en commun trop peu développé.

Néanmoins, il avait raison.

Coût de renonciation

Avec la réforme fiscale de Trump, les villes canadiennes sont beaucoup moins compétitives pour attirer cet investissement. Toronto ne reste sur la liste que pour la forme : il n’y a pas de montagne de ski à proximité, critère essentiel pour les yuppies.

Ajoutons que les villes qui se sont décarcassées pour accueillir ce genre de campus s’en mordent souvent les doigts. On doit littéralement payer l’entreprise pour l’attirer, en lui donnant un terrain desservi par les infrastructures, en lui offrant un congé de taxes et en la subventionnant.

Ça revient cher de l’emploi créé, surtout quand on compte le coût de la renonciation à tout ce qu’on aurait pu faire d’autre avec ces ressources.

Plus porteuse

Amazon traîne aussi la réputation d’un mauvais citoyen corporatif, peu respectueux de ses employés. Et puis, est-ce vraiment une bonne stratégie que de faire reposer notre croissance future sur un seul joueur qui va tout drainer ? Nous pouvons mieux faire.

Développer nos propres grappes, utiliser notre climat et nos surplus électriques pour attirer des centres de données et soutenir nos entreprises pour qu’elles améliorent leurs procédés de commercialisation en ligne : voilà une manière beaucoup plus porteuse d’investir les ressources qu’il aurait fallu consacrer à attirer le géant américain.