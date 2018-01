Pool national de hockey: Klingberg régulier comme une horloge

Depuis trois ans, John Klingberg a su s’imposer parmi les meilleurs défenseurs à caractère offensif dans la Ligue nationale. La présente campagne ne fait pas exception pour le Suédois des Stars de Dallas.

La perte de vitesse de son compatriote Erik Karlsson chez les Sénateurs d’Ottawa sourit à l’arrière des Stars, qui est loin en tête des pointeurs parmi les joueurs de sa position. Avant le match de jeudi face aux Blue Jackets de Columbus, Klingberg comptait six buts et 37 mentions d’aide, pour 43 points, en 46 rencontres.

John Carlsson (35 points), Brent Burns (34) et P.K. Subban (33) le talonnent au classement, mais Klingberg produit à un rythme régulier qui ne laissera visiblement aucune chance à ses poursuivants. À preuve, l’athlète de 25 ans a récolté huit points à ses cinq dernières sorties. Même les meilleurs attaquants rêvent à une production aussi colossale !

Werenski aussi efficace

Klingberg est aussi roi et maître au sein du Pool national de hockey (PNH), où ses semblables dans la sélection ne sont pas près de rivaliser avec lui. À l’exception de Justin Schultz, Torey Krug, Roman Josi et Zach Werenski qui affichent tous des statistiques dignes de mention. Pour obtenir des résultats dans le PNH, il en faut plus, ce dont ont compris quelques-uns des experts alors qu’André Cyr et Stéphane Cadorette, installés aux premier et deuxième rangs de leur classement, ont opté pour Klingberg.

À sa deuxième saison avec les Blue Jackets, Werenski ne ressent pas trop la fameuse guigne qui affecte souvent les hockeyeurs à ce stade de leur carrière. L’Américain demeure aussi efficace qu’à son année recrue comme le témoignent ses 11 buts et 10 passes en 42 rencontres. Voilà une valeur sûre si Klingberg devait s’absenter. On touche du bois !

10 premiers au classement généra

1. Mel Lab 771 pts

2. David Duquette 769 pts

3. Martin Perrusse 769 pts

4. David Ménard 768 pts

5. Yannick Parent 766 pts

6. Guillaume Brunet 765 pts

7. Antoine Brassard 764 pts

8. David Veilleux 763 pts

9. William Lallier 763 pts

10. Sébastien Brunet 763 pts

10 premiers au classement experts

1. André Cyr 734 pts

2. Stéphane Cadorette 709 pts

3. Frédéric Lord 707 pts

4. Dave Morissette 700 pts

5. Mathieu Boulay 690 pts

6. Mike Bossy 685 pts

7. Louis Jean 681 pts

8. Pascal Dupuis 680 pts

9. Denis Casavant 680 pts

10. Jean-François Chaumont 679 pts

5 premiers au classement de la dernière semaine

1. Sylvie Bellemare 54 pts

2. Marc St-Pierre 52 pts

3. Éric Tardif 52 pts

4. Martin Roy 52 pts

5. Vincent Bélanger 52 pts

5 premiers experts de la dernière semaine

1. Alain Chainey 43 pts

2. Luc Grenier 34 pts

3. Patrick Lalime 32 pts

4. Mathieu Dandenault 32 pts

5. Marc-André Perreault 30 pts

Les règlements

Chaque participant doit choisir :

9 attaquants

4 défenseurs

2 gardiens

2 équipes (1par association)