Stéroïdes: un laboratoire clandestin démantelé à Québec

Une importante saisie de stéroïdes a été effectuée dans le secteur de Val-Bélair à deux adresses différentes jeudi, dont l’une d’entre elles qui abritait un laboratoire clandestin de fabrication de stéroïdes.

Trois personnes – deux hommes de 32 et 38 ans ainsi qu’une femme de 45 ans – ont été arrêtées et des accusations de production et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic pourraient être portées ultérieurement. Les trois individus ont été libérés par promesse de comparaître.

Lors de la perquisition, 1300 comprimés de stéroïdes, 3,5 litres de stéroïdes répartis dans 300 fioles, 10 litres de précurseurs, 500 grammes d’une substance à identifier, plus de 10 000 comprimés de Xanax, 5570 $ en argent, 3000 comprimés de méthamphétamines, 3,5 litres de GHB, plusieurs types d’huiles servant à la coupe de stéroïdes, une scelleuse, plusieurs appareils servant à la fabrication de drogues, un ordinateur et une caméra ont été saisis.

Plus de détails à venir...