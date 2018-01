The price is...

Que c’est beau le matin ! Hiver comme printemps, été et automne lorsque la lumière s’impose dans le ciel, s’éveille dans les cuisines parfumées de café, dans les douches chaudes et savonneuses.

Imaginez si, en plus, dans chacune des journées de la prochaine année s’ajoutait un joli 27 397,26 $ dans votre compte de banque. Tous les jours, peu importe ce que vous faites. Que vous étiriez une grasse matinée, que vous alliez au travail ou que vous profitiez de vos vacances pour aller à la pêche, à la fin de chacune des 52 semaines de la prochaine année, vous seriez plus riche de près de 200 000 $. Toutes les semaines sans exception.

C’est le nouveau contrat 10 millions annuels consenti à Carey Price et ce sera comme ça au cours des huit prochaines années. Vous savez, Carey, c’est celui avec les grosses jambières qui oublie de saluer son public après une victoire au Centre Bell. C’est lui, le meilleur gardien de but au monde qui est présentement à peu près 30e dans la Ligue.

Admettons qu’il est envoyé devant le filet 65 fois dans une année, ça lui donnera environ 165 000 $ par match. Admettons que toutes ces rencontres ont une prolongation, de 19 h 30 à environ 21 h 45, il encaissera environ 2500 $ de la minute. C’est quand même pas pire, non ? Supposons qu’il reçoive autour de 35 tirs par joute, ça lui donnera près de 3500 $ par arrêt. Bon. Je sais que ce n’est pas facile d’être obligé de signer des autographes, se faire prendre en photo à l’épicerie en souriant ou devoir accepter une voiture fournie gratuitement. La vie n’est pas toujours rose. Elle peut être dorée aussi. Quand je pense que Simon voulait être gardien de but quand il était petit et que je l’ai convaincu que c’était plus amusant en avant. Je m’en voudrai toute ma vie.