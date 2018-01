Vallée en mission de recrutement

MONCTON | Avant de prendre la route vers Halifax où ses Aigles bleus de l’Université de Moncton affrontaient les Tigers de Dalhousie vendredi soir, l’entraîneur Judes Vallée est passé par le Colisée de Moncton pour saluer son ancien adjoint Benoit Desrosiers avec lequel il a travaillé pendant trois saisons en Estrie.

Vallée, qui a dirigé les Phoenix de Sherbrooke de sa fondation jusqu’en décembre 2015, terminera sous peu sa première campagne à la barre de la seule équipe francophone de l’Association sportive universitaire de l’Atlantique.

À l’évidence, la reconstruction des Aigles bleus ne sera pas instantanée. Avec un dossier de 3-17-2, ils occupent le dernier rang du classement d’une poule de sept clubs et ils sont éliminés de la course aux séries depuis quelques semaines.

« Nous vivons une année de transition difficile et j’ai épuisé mon répertoire des excuses depuis le début de la saison. En compagnie de Jean-François Damphousse (le directeur des opérations hockey), je suis convaincu que nous réussirons à rebâtir notre programme. J’essaie de profiter de mon réseau de contacts parmi les entraîneurs de la LHJMQ pour réussir cette mission. »

Un bassin limité

Manque de veine pour les Aigles bleus, le bassin de recrutement a connu de meilleures cuvées puisque l’année 1997 (joueurs de 20 ans actuels) a produit un lot considérable de professionnels au Québec.

Puis, lorsqu’elle mène ses opérations charme auprès des meilleurs talents disponibles, Moncton est en compétition directe avec les Patriotes de l’UQTR, les Redmen de McGill, les Stingers de Concordia, quelques universités de l’Atlantique, voire celles de la région d’Ottawa.

« Cette saison, à travers la Ligue canadienne de hockey, on dénombre seulement 28 joueurs francophones de 20 ans. Il faudra se battre pour les convaincre de venir chez nous ! Puis, les francophones (dont plusieurs ont joué pour des clubs de la Division des Maritimes dans la LHJMQ), redoutent moins qu’auparavant d’étudier en anglais », explique Vallée qui accueillera en ses rangs l’automne prochain le buteur Maxime Saint-Cyr (un ancien des Huskies et du Drakkar) et le gardien Étienne Montpetit (actif chez les Tigres de Victoriaville). « J’ai hâte qu’ils arrivent ! »

Une option attrayante

Le capitaine des Remparts Matthew Boucher a justement fait un brin de causette avec les dirigeants des Aigles bleus cette semaine. « À date, j’ai discuté avec Moncton et quelques autres universités. Mon plan A, ça demeure d’évoluer dans les rangs professionnels la saison prochaine. L’université pourrait s’avérer une bonne option si ça ne débloque pas de ce côté. »

Même son de cloche émis par Antoine Samuel qui épuisera toutes ses options professionnelles avant de se commettre. Moncton ne fera pas partie de sa liste ! « Montpetit s’en vient ici l’an prochain... », dit Samuel qui est enrôlé « à distance », à l’Université Laval.

« Le hockey universitaire m’intéresse, car le calibre de jeu y est relevé par la présence de plusieurs anciennes vedettes de la LHJMQ. Ce n’est pas une ligue cimetière et de belles occasions professionnelles s’offrent ensuite aux diplômés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. »