Le marché immobilier serait affecté par les milléniaux

En restant chez maman papa plus longtemps, la génération Y perturberait le cours normal du marché immobilier selon certains experts.

En effet, qui dit moins de nouveaux acheteurs, dit moins de demande de maisons, ce qui causera éventuellement un ralentissement dans la construction de logements.

Le Pew Research Center aux États-Unis a rapporté qu’environ 32 % des 18-34 ans vivent encore chez leurs parents. Au Canada, le pourcentage grimpe à plus de 35 % pour les 20-34 ans selon une étude menée par le Canadian Census.

Or, avant de nous faire porter le blâme pour tous les travers du monde comme certains s'y plaisent, il serait important de mentionner que le resserrement des conditions pour l’obtention d’un prêt hypothécaire ne fait rien pour aider. Le contexte économique et le prix des propriétés ne favorisent pas non plus l’accumulation d’une mise de fonds.

Ce n’est donc pas toujours par choix que plusieurs d’entre nous continuent de dormir au sous-sol dans un lit à thématique Star Wars et de manger le pâté chinois de maman. Même s’il vaut quand même le détour, ce délicieux assemblage de steak, de blé d’Inde et de patates.

Une solution à considérer

L’équipe de porte-monnaie a récemment rencontré trois jeunes entrepreneurs de la région de Québec qui offrent une solution économe pour devenir propriétaire : les micro-maisons. Consultez l'article pour savoir comment leur modèle d’affaires et leur philosophie pourraient aider à changer la donne.

Le bon côté de tout ça

Lorsqu’ils seront prêts à quitter le nid familial, les milléniaux auront accès à un très grand choix de maisons. Étant donné qu’un nombre moins important de personnes constituent la génération 2.0, le marché immobilier sera plus vaste.

Et voilà, avec l’argent et les finances, il y a toujours un revers à chaque pièce de monnaie!