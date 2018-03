Autre revers pour Yves «Colosse» Plamondon

Yves «Colosse» Plamondon, qui souhaitait qu’un procureur indépendant au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) traite son dossier pour incendie criminel et vol qualifié, a subi un autre revers lundi en Cour d’appel.

Les trois juges de ce tribunal qui ont entendu les arguments des avocats de Plamondon ont rejeté l’appel de ces derniers, qui contestait le rejet d’une requête en Cour supérieure le 12 janvier dernier.

L’histoire remonte en août 2017 : Plamondon demandait à ce que le DPCP se «récuse» dans son dossier, alléguant que ce dernier ne pouvait l’accuser pour une histoire d’incendie criminel et de vol qualifié, puisque le DPCP est lui-même poursuivi au civil par Plamondon pour la somme de 35 M$.

La requête en inhabilité déposée par l’avocat d’Yves «Colosse» Plamondon avait alors été rejetée par le juge Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec.

Requête en certiorari

Plamondon s’est alors tourné vers la Cour supérieure avec une requête en certiorari, un recours exceptionnel qui visait, essentiellement, à faire casser la décision rendue en Cour du Québec.

À la suite d’un nouveau revers en Cour supérieure, les avocats de Plamondon se sont adressés à la Cour d’appel, sans succès.

«Il est de jurisprudence constante [...] qu’une demande de certiorari ne peut être accueillie que lorsque la juridiction inférieure a rendu une décision erronée sur sa compétence ou qu’elle a commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier», peut-on lire dans la décision de la Cour d’appel.

«En l’espèce, seules deux choses sont manifestes : premièrement, que le juge de la Cour du Québec avait compétence pour se prononcer sur la requête en inhabilité dont il a été saisi et, deuxièmement, que le juge saisi de la requête en certiorari a eu raison de conclure [...] qu’aucune erreur de droit de quelque nature que ce soit n’entachait le jugement rendu en Cour du Québec», ont conclu les trois juges du tribunal, qui ont ainsi rejeté l’appel de Plamondon.

Ce dernier, rappelons-le, a intenté une poursuite de 35 M$ contre le ministère public et la Sûreté du Québec (SQ) après qu’il eut été acquitté, en mars 2014, sur une accusation de meurtre et libéré de deux autres chefs similaires, et ce, après 27 années en prison.

Il a ensuite été arrêté dans deux affaires distinctes de vol qualifié et d’incendie criminel.