Avant de suggérer aux voisins d'en face de déménager

Apprendre la méditation : c’est fou, cette activité nous permet de nous détacher tranquillement des irritants qui nous entourent, en se concentrant sur notre ressenti. En plus, c’est excellent pour la gestion de l’anxiété et du stress, tout en aidant à la pression sanguine. On apprend avec le temps à faire fi des petites affaires qui devraient pas entraver notre bien-être. Ya rien que du positif ici!

Se faire des amis : je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais maintenant qu’on sait qu’une quinzaine de résidents du bloc ont le passe-temps commun de chialer contre les enfants d’en avant, 8 semaines de temps pendant l’été, on a un bon point de départ pour une belle relation d’amitié saine, basée sur la haine des mini-humains qui apprennent à vivre en société grâce à l’exemple de tolérance qu’on leur montre.

Devenir mélomane : la musique, ça embellit tout! Enweille Pachelbel, enterre le p’tit Gauthier qui arrête pas d’être fier de lui quand il compte un but au soccer! En plus, quand on écoute la musique bien forte, on peut écœurer ses voisins. Transfert de chicane de clocher assuré!