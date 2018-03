Crédits d’impôt 101: les comprendre pour mieux en profiter

En collaboration avec

Quand les journées se prolongent et que le mercure grimpe, c’est signe qu’approche enfin la saison des terrasses... et des impôts!

Si l’idée de mettre au rancart les tuques et les mitaines en réjouit plus d’un, on ne peut en dire autant de la contribution fiscale. Toutefois, des crédits d’impôt existent afin de réduire le montant à remettre aux gouvernements ou pour obtenir des remboursements.

Notez que les informations présentées s’appliquent aux résidents du Québec pour l’année fiscale 2017.

*Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5000 $. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.