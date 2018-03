La réforme de la loi sur les normes du travail enfin déposée

La dernière mise à jour de la loi sur les normes du travail, adoptée en 1979, remontait à 2002. «Depuis, la réalité des travailleuses et des travailleurs ainsi que celle des employeurs a évolué », a souligné Mme Vien, en évoquant aussi «la mutation des modèles familiaux, les nombreux départs à la retraite et le vieillissement de la population».

Photo Simon Clark

La ministre estime que sa réforme engendrera une charge supplémentaire annuelle oscillant entre 600 et 690 M$, partagée par «l’ensemble de toutes les entreprises de tout le Québec».