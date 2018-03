Labeaume satisfait de l’appui de la CAQ au réseau de transport structurant

Régis Labeaume s’est dit satisfait de l’appui exprimé lundi par la Coalition Avenir Québec (CAQ) à son mégaprojet de réseau de transport structurant.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir mardi en impromptu de presse, en marge d’un comité plénier de la Ville de Québec. «On cherche l’adhésion, nous autres. C’est bien sûr. Quand on dit que les trois partis d’opposition sont d’accord, ça veut dire quelque chose pour nous autres», a-t-il déclaré.

Photo Jean-François Desgagnés

M. Labeaume a rappelé avoir multiplié les rencontres et les présentations avant de rendre son projet public. «Ils [les dirigeants politiques à l’Assemblée nationale] ont eu la chance de se faire expliquer le projet. Ils ont posé beaucoup de questions. Ils ne le font pas [appuyer le projet] au pif. Ils le font parce qu’ils comprennent le projet. Leur prise de position est basée sur quelque chose de solide», a-t-il ajouté.

Lundi, la CAQ a indiqué que son soutien au réseau de la Ville de Québec était conditionnel à une interconnexion du projet avec Lévis, en passant par l’éventuel troisième lien interrives. Que pense M. Labeaume de cette exigence? «Je ne me mêle pas de ça. Je me concentre sur notre projet actuel», a répondu le maire de Québec.

Photo Jean-François Desgagnés

Travaux : priorité à l’ouest

Interrogé sur la séquence des travaux à venir, M. Labeaume a fait savoir que le chantier va débuter, selon toute vraisemblance, à l’ouest. L’immense garage destiné à accueillir les wagons doit être aménagé en premier sur un terrain de la Ville, dans le secteur du IKEA. La priorité sera ensuite donnée aux travaux dans le secteur Le Gendre, à Cap-Rouge, sous les lignes d’Hydro-Québec. «On ne dérange pas grand monde et on va pouvoir bâtir (la rue) Mendel. Ça va vous nous servir de banc d’essai pour le tramway, entre Versant-Nord et Le Gendre», a signalé le maire de Québec

Photo Jean-François Desgagnés

Selon l’échéancier de la Ville, les travaux doivent débuter en 2021-2022. La mise en service partielle est prévue pour 2025, tandis que la mise en service complète est programmée pour 2026.