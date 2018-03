Quand la France découvre que l'on dit «PFK» et non «KFC» au Québec

En cette Journée internationale de la francophonie, il semble que nos cousins français viennent tout juste de faire une découverte historique : au Québec, on dit Poulet frit Kentucky (PFK) et en France, c’est Kentucky Fried Chicken (KFC).

Cette révélation a même valu un article sur le site web du quotidien Le Parisien, mardi.

Même si le terme PFK est utilisé depuis des dizaines d'années au Québec, les lecteurs «apprennent» ainsi qu’un règlement de 2016 «oblige les enseignes en anglais à afficher une partie du message en français» et que les entreprises ont jusqu’à novembre 2019 pour être conformes. C’est l’«Office québécois de la langue français» (sic) qui le dit.

On apprend également que Staples s’appelle Bureau en gros et que les enfants mangent des Joyeux festins à la place d’un Happy Meal au McDonald’s. Le journaliste semble avoir oublié de préciser que nous mangeons des McCroquettes et non des Chicken McNuggets, également.

Bien évidemment, on comprend la stupéfaction que le journaliste français a pu avoir en apprenant cette nouvelle. On ne lui en veut pas! Les Québécois sont sûrement tous autant décalés à propos de certains sujets européens.

Du coup, bonne Journée internationale de la francophonie!