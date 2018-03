Voici ce que le correspondant du New York Times a fait à Québec

Le nouveau correspondant du New York Times à Montréal, Dan Bilefsky a entrepris une tournée du Québec, afin d’apprendre à redécouvrir la belle province, lui qui a vécu à l’étranger au cours des 30 dernières années. Voici ce qu’il a fait dans la Vieille Capitale...

Un séjour au Château Frontenac

Le correspondant du New York Times a séjourné au Château Frontenac où il semble avoir apprécié la vue et la lotion hydradante!

Un verre au Deux 22

Le correspondant du New York Times s’est arrêté au Deux 22 qu’il qualifie de «bar rauque jouant des tubes des années 80» avec son comparse, le «one man band», journaliste, vidéaste, photographe, chauffeur, ambassadeur culturel, interprète du joual, psychothérapeute et son ancien élève au programme de journaliste de la City, University of London, Jasmin Lavoie.

Un repas chez Rioux et Pettigrew

Dan Bilefsky dit avoir passé une «soirée amusante dans ce «bistro québécois convivial», un endroit qui lui fut recommandé par plusieurs lecteurs. S’il affirme avoir adoré le magret de canard, son entrée «microscopique» l’a plutôt laissé sur sa faim. «Le poisson ressemblait à des ménés. Les portions au Québec sont généralement gigantesques», a-t-il écrit.

Et un autre à l’Affaire est ketchup

S’il a laissé savoir sur Facebook qu’il s’arrêterait chez l’Affaire est ketchup pour rencontrer ses «chefs inventifs», le journaliste n’a toutefois pas encore écrit sur cette table du quartier Saint-Roch. Il a toutefois confié au FM93 qu'il avait apprécié l'ambiance. «Les gens dansaient. On a très très bien mangé. J’ai été très impressionné», a-t-il dit.

Un tête à tête avec Jeff Fillion

Le correspondant a fait savoir aussi qu’il avait rencontré «Jeff Fillion, une pâle copie polarisante québécoise de Rush Limbaugh», un animateur de radio américain à la barre du talk-show radiophonique le plus écouté de tout le pays. Limbaugh est reconnu pour son franc parlé et ses positions conservatrices.

Dan Bilefsky dit avoir été «très critiqué» pour sa rencontre avec Jeff Fillion. «Jeff Fillion a beaucoup de gens qui le suivent et si je voulais comprendre le Québec il vaut s’engager avec tout le monde [...] Jeff Fillion a dit qu’il n’avait rien à voir avec le racisme. C’est un libertarien qui affirme les marchés ouverts. Il a fait son discours. Il a le droit de se défendre et journalistiquement il faut être équilibré et entendre tous les côtés», a-t-il aussi raconté au FM93.

Il a accordé une entrevue à Ève-Martie Lortie au FM93

À l’instant, le correspondant au Québec du @nytimes, @DanBilefsky est en studio avec nous ! Il est de passage dans la région pour une série de reportages.



📻 | https://t.co/4oZzps4Y7I #FM93 pic.twitter.com/az9gcr8dOs — FM93 Québec (@fm93quebec) 19 mars 2018

Une rencontre avec les étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier

Le journaliste a rencontré lundi dernier une soixantaine d’élèves du Collège Saint-Charles-Garnier, soulignant au passage l’un des «illustres anciens» du collège, «René Lévesque, l'ancien premier ministre charismatique de Québec et père du mouvement séparatiste de la province». Bilefsky dit que les étudiants rencontrés se sont dits «désintéressés par le séparatisme, qualifiant cela de bataille idéologique dépassée», lors d’une discussion «animée» sur ce que signifie d’être Québécois en 2018. «Ils ont dit qu'ils considéraient l'anglais comme un billet pour le monde extérieur, même s'ils soulignaient qu'être Québécois les rendait différents du reste du Canada», a-t-il écrit sur Facebook.

Une discussion avec l’imam et des survivants de la Grande Mosquée

Le journaliste devait rencontrer des survivants de l'attaque mortelle survenue à la Grande Mosquée de Québec l’an dernier ainsi que son imam. Il n’a toutefois pas encore écrit à ce sujet, mais il a indiqué ceci au FM93: «Je suis allé à la Mosquée pour voir comment les gens se sentent un an après l’attaque. Pas mal de gens ont évoqué la radiopoubelle, les culpabiliser pour ce qui s’est passé.»

Dan Bilefsky prend maintenant la route vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il prévoit publier une série d'articles au retour de son périple autour de la province.