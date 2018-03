Voici 5 tendances beauté oubliées qui sont plus «in» que jamais

Si plusieurs tendances beauté ont bien vieilli à travers le temps, d’autres auraient dû rester enfouies dans les archives à tout jamais.

Pour le meilleur ou pour le pire, ces cinq tendances maquillage, sorties tout droit des années 90-2000, revivent de leurs cendres (contre toutes attentes) et nos vedettes préfs les arborent fièrement.

1. Le eye-liner blanc

On est toutes coupables, à un moment ou un autre, d’avoir porté la ligne de crayon blanc sur la paupière du haut et un trait marqué de crayon noir dans la muqueuse du bas.

Croyez-le ou non, plusieurs stars, dont Margot Robbie, ramènent cette fameuse ligne de crayon blanc au goût du jour et le résultat est sublime!

2. Le gloss transparent

Qui aurait cru que le bon vieux gloss transparent signerait son retour en 2018? Pas nous, en tout cas! Mais, avouons-le, il n'y a rien de mieux que de se badigeonner les lèvres de ce lip gloss pour mettre en valeur sa bouche pulpeuse comme Madelaine Petsch de Riverdale.

3. Le crayon contour des lèvres

Difficile d’oublier cette tendance maquillage où toutes les filles arboraient le contour des lèvres plus foncé que le rouge à lèvres.

Il semblerait que JLO le porte toujours, mais heureusement qu’aujourd’hui, les marques de cosmétiques offrent un duo de produits qui met en vedette le crayon de la même couleur que le rouge à lèvres. ALLÉLUIA!



4. Les ombres à paupières métalliques

Si au début des années 2000 les ombres à paupières métalliques étaient la signature de Christina Aguilera, Britney Spears et JLO, aujourd'hui, elles le sont pour Gigi Hadid et Rihanna en version améliorée (plus dosée).

5. Le rouge à lèvre brun nude

Il ne suffit qu’à jeter un coup d’œil dans la section rouges à lèvres du Sephora pour comprendre que les couleurs foncées, dont le brun nude, ont la cote. On suit les pas d'Alicia Moffet sur le champ!

