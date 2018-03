«Chèque en blanc» pour le réseau structurant: Véronyque Tremblay corrige le tir

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, regrette d’avoir affirmé lundi qu’aux dernières élections municipales, les gens de Québec ont en quelque sort accordé «un chèque en blanc» pour le réseau structurant de transport en commun.

«Disons que si c’était à refaire, je ne réutiliserais pas ce choix de mots-là», a avoué la députée de Chauveau, lorsque questionnée à ce sujet à la sortie du caucus libéral.

En revanche, Mme Tremblay considère que les gens ont malgré tout pu comprendre qu’elle souhaitait simplement rappeler que le maire de Québec s’était bel et bien engagé, pendant sa campagne, à proposer un réseau structurant de transport collectif après le scrutin.

«Moi, j’ai l’impression que les électeurs de Québec ont dit qu’ils voulaient un réseau de transport structurant et c’est ce qu’ils ont en avant d’eux», a indiqué, dans le même sens, son collègue et ministre en titre des Transports, André Fortin.

«Elle a-tu vraiment dit ça», avait réagi lundi le député caquiste Éric Caire, lors de l'annonce de l’appui de la CAQ au réseau structurant.

«Un chèque en blanc n'est pas la bonne interprétation à donner à quelque élection que ce soit», avait dit M. Caire, en rappelant l’importance, pour la Ville de Québec, de tenir son engagement de tenir des consultations avant d’aller de l’avant avec le projet.

Pas de référendum

Même si 56 % des répondants à un sondage SOM–FM93 réclament un référendum sur ce vaste projet de transport collectif, ni la CAQ, ni le gouvernement ne veut se mêler du mode de consultation privilégié par la Ville de Québec.

«C’est à elle de décider, a dit Mme Tremblay. Par contre, elle a annoncé qu’elle allait consulter quand même la population. Ça c’est important, parce qu’on peut toujours bonifier le projet.»

«Je pense qu’on est déjà rendus à un stade quand même avancé, où on a fait huit ans d’études sur le meilleur projet de transport en commun», a indiqué de son côté M. Fortin.

Couillard attaque la CAQ

En chambre, le premier ministre Philippe Couillard n’a pas manqué de reprocher à la CAQ d’avoir attendu jusqu’à lundi avant de réagir au projet dévoilé le vendredi précédent.

«Après des années où on a déblatéré à la CAQ sur le transport collectif sur les ondes des radios de Québec, tout d'un coup, on trouve ça un peu intéressant, a dit le chef libéral. On a remarqué qu'ils ont attendu à lundi. Pourquoi ils ont attendu à lundi? Pour attendre la direction du vent, pour entendre les radios, pour entendre les sondages. Pas d'opinion, pas de conviction, c'est ça, la CAQ.»