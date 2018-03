Construction dans le bassin versant: Labeaume demandera un appel, mais espère une entente

Régis Labeaume entreprend le processus d'appel du jugement qui a invalidé le règlement limitant la construction dans le bassin versant de la prise d'eau de Québec.

La Ville de Québec avait 30 jours pour porter en appel le jugement de la Cour supérieure rendu dans les dernières semaines. Hier, le maire a annoncé son intention d'inscrire une demande d'appel «pour préserver les droits» de la Ville de Québec.

«On va s'inscrire pour dire : “Nous, s'il n'y a pas d'entente, on va aller en appel”.»

M. Labeaume fera une déclaration publique dans quelques jours. Il compte revenir sur le jugement qu'il qualifie de «très spécial».

Cependant, cela ne l'empêche pas de se dire «très ouvert» à en venir à une entente avec les administrations municipales des villes du Nord pour assurer la protection des sources d'eau potable.

Ce matin, il rencontrera d'ailleurs des maires Claude Lebel de Stoneham-et-Tewkesbury, Michel Beaulieu, de Lac-Beauport, et Carl Thomassin, de Sainte-Brigitte-de-Laval. «On a des nouvelles administrations. Et jusqu'à date, semble-t-il que tout le monde veut qu'on s'asseoie et qu'on règle le problème. Je pense qu'on est très capable d'en venir à une entente qui va protéger nos sources d'eau.»

Cette entente pourrait faire en sorte que la Ville laisserait tomber sa demande d'appel, a expliqué M. Labeaume.

Lac-Beauport et Stoneham s’étaient adressées au tribunal en 2016 pour faire invalider le règlement de contrôle intérimaire (RCI) adopté par la Communauté métropolitaine de Québec. Celui-ci limitait la construction dans le bassin versant du lac Saint-Charles, qui alimente en eau potable une grande partie de la ville de Québec.

Le 12 mars, la Cour supérieure a déclaré «inopérant» le règlement, arguant que la CMQ avait omis d’obtenir l’aval du ministère de l’Environnement. Le juge avait invalidé plusieurs dispositions sur la construction dans les pentes de 15 % et plus, l’obligation de construire sur un «plateau naturel» et divers articles sur le couvert végétal obligatoire.

Mercredi, le maire a redit que la Cour a rendu un «drôle de jugement». «C’est fait par des humains, ces jugements-là.»