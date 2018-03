Des poules urbaines élevées en toute légalité à Saint-Augustin

Toléré dans le passé par l’administration municipale, l’élevage des poules en milieu urbain deviendra officiellement « légal » cet été à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le conseil municipal a déposé un avis de motion, cette semaine, en prévision de l’adoption d’un règlement qui encadrera la possession des poules sur son territoire.

« On avait plusieurs personnes qui avaient quelques poules sur les lots résidentiels et on le tolérait, mais en fait, c’était interdit dans nos règlements. Il y avait des plaintes occasionnelles et on n’avait pas le choix d’appliquer notre propre règlement », a indiqué le maire Sylvain Juneau, mercredi, soucieux de régulariser la situation.

Auparavant, les gens qui faisaient l’objet d’une plainte devaient obligatoirement se départir de leurs volatiles. « À la prochaine séance (le 3 avril prochain), on va adopter le règlement qui encadre la possession de poules sur le territoire. »

Les amateurs d’œufs frais devront avoir au moins deux poules pour éviter qu’une poule solitaire souffre d’ennui, a expliqué M. Juneau. Le maximum permis sera de quatre poules. L’interdiction d’avoir un coq, en ville, demeurera toutefois en vigueur « à cause du bruit », a précisé le maire de Saint-Augustin.

Les poules « autorisées » à Québec

À Québec, aucun règlement spécifique n’a été adopté à ce sujet, mais la Ville a publié une fiche d’information, l’an dernier, confirmant qu’elle « autorise » la possession de poules en milieu urbain, sous certaines conditions. Autrement dit, elle applique une certaine forme de tolérance.

Comme à Saint-Augustin, un maximum de quatre poules par propriété est permis, alors que les coqs sont interdits. Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour la construction du poulailler. Les citoyens doivent néanmoins se conformer à la réglementation sur les nuisances (odeurs, entreposage de fumier) et le bruit, précise la fiche de la Ville sur le site web.

Une citoyenne du secteur Val-Bélair avait alerté Le Journal l’été dernier après avoir reçu un avis l’enjoignant à se départir de ses poules, sous peine d’une amende de 1000 $. Le maire Régis Labeaume et la conseillère Julie Lemieux avaient rapidement corrigé le tir en révoquant l’avis d’infraction, déplorant une « mauvaise interprétation » des règles.