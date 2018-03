Deux médaillés olympiques en tête d’affiche au Jamboree

« On espère être capable de garder cette date-là. C’est certain qu’année après année, on doit reconfirmer le tout. On était un peu tannés d’être dans les gros froids. Je ne dis pas que ça va marcher, mais c’est ce qu’on souhaite », note-t-elle.

« J’ai été très surprise d’apprendre que le snowboard a été le sport le plus suivi autant sur le web qu’à la télé. La raison de ça, c’est que c’est méga spectaculaire. Il y a toute une ambiance autour de ce sport, c’est sympathique. C’est un mode de vie, le snowboard et c’est ce qu’on va essayer de reproduire ici avec le genre d’ameublement, les foodtrucks, la musique et l’endroit où on fait ça. On espère que les gens vont se déplacer. Maxence et Laurie, qui ont gagné chacun une médaille, le méritent ! »