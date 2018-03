Gaétan Barrette prêt à débattre d’enveloppes de rémunération

Vivement critiqué pour l’octroi de primes controversées, le ministre de la Santé Gaétan Barrette est ouvert à débattre de la gestion des enveloppes de rémunération des médecins spécialistes.

«On peut en faire un débat, j'en suis tout à fait d'accord», a-t-il dit, subtilement, réagissant au reportage du Journal qui levait le voile sur une prime de 55 $ versée aux gériatres lorsqu’ils voient un patient de 85 ans et plus.

Le reportage de notre Bureau d’enquête soulignait le malaise de l’Association des médecins gériatres qui songe à revoir ce supplément.

Martelé de questions par la députée péquiste Diane Lamarre, le ministre croit néanmoins que les spécialistes voulaient que les fédérations de médecins gèrent elles-mêmes les enveloppes de rémunération.

«Ce n'est pas vrai qu’entre autres, chez les spécialistes, la majorité hait le paiement à l’acte», a-t-il indiqué, soulignant son désir d’en débattre avec ses adversaires politiques.

Il évoque même qu’il n’y a aucun mode de rémunération qui est parfait. «C'est clairement démontré», a-t-il dit. «Si le Parti québécois a quelque chose de spécifique et de précis pour remplacer ce qui est la chose la plus complexe dans le système de santé, qu'il le dise. Et, on en débattra.»

Payé selon la difficulté

Entre-temps, l’opposition continue de s’indigner après avoir appris l’existence d’une autre prime controversée.

«On devrait être rémunéré en fonction de la difficulté des cas», plaide Diane Lamarre, porte-parole en matière de Santé pour l’opposition officielle.

«Après les primes jaquettes, les primes d’assiduités, les primes de plus de 85 ans... Le mode de rémunération est désuet et incite à utiliser des moyens indignes pour justifier des hausses de rémunération», assure Mme Lamarre, réclamant que l'argent soit distribué afin d’améliorer les garanties d'accès aux actes médicaux «sans prime».

Déjà, la Fédération des médecins spécialiste a annoncé que le «forfait jaquette» sera annulé dans le cadre de la nouvelle entente avec le gouvernement.

Le ministre de la Santé a refusé de répondre aux questions des journalistes, hier.