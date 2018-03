Vente de Juste pour rire: pourquoi j'ai un malaise

Commençons par parler « glamour » et vedette hollywoodienne...

On apprend mercredi matin que l’humoriste canadien Howie Mandel, qui fait carrière aux États-Unis depuis belle lurette, sera copropriétaire de Juste pour Rire avec ICM Partners . C’est ce que j’appelle une nouvelle « glamour » : sur une grosse firme de « partenaires », on met maintenant un visage connu, fortement sympathique et habitué de Juste pour rire/Just for Laughs. On rend la passation des pouvoirs aux Américains plus humaine tout d’un coup. Je l’avoue, je me suis faite prendre au jeu. Je l’admets, la nouvelle m’a séduite.

C’est vrai qu’il est très humain, Howie, même s’il peut paraître dur parfois comme juge à America’s Got Talent. Il fait partie de mon paysage médiatique depuis qu’il avait des cheveux, dans le temps de la série animée pour enfants qu’il a créée et produite, Bobby’s World.

On nous a aussi confirmé que les emplois et l’expertise montréalaise seraient préservés. Le contraire m’aurait énormément surprise. Changer tout ce beau monde aurait créé une perte nette certaine. La valeur du capital humain chez Juste pour rire/Just for Laughs est extrêmement élevée.

Maintenant, on nous apprend qu’ICM Partners cherchent des partenaires québécois pour les épauler avec le volet francophone. J’ai bien hâte de voir qui se joindra au groupe. Surtout, j’espère que quelqu’un se joindra au groupe, ne serait-ce que comme garde-fou pour que l’industrie francophone continue son chemin avec Juste pour rire sans faire d’accident.

Le malaise

C’est un drôle de malaise, en fait. Je porte ce malaise depuis quelques temps. D’abord, je mets cartes sur table : j’applaudis la solidarité qui s’est créée chez les humoristes depuis deux ans. J’étais de celles et ceux qui se sont levés pour applaudir lors du gala des Oliviers 2016 quand, à la mention du prix pour meilleure capsule, chronique ou sketch humoristique Web à Mike Ward, tous les humoristes présents ce soir–là sont montés sur scène, la bouche couverte d’un X rouge, pour faire une démonstration de force.

Cela fait plus de dix ans que j’observe et étudie l’écosystème de l’humour québécois, et s’il y a une seule critique majoritairement partagée par les membres de son industrie, c’est le manque de solidarité dans le milieu. Et là, depuis deux ans, on sent un changement.

Un changement qui, depuis l’automne, s’est incarné dans la création du Grand Montréal Comédie Fest. Ce nouveau festival créé et géré par les artistes, un deuxième en ce genre depuis la coopérative du Dr. Mobilo Aquafest, prend une grande place médiatique qui s’explique : à sa tête, on retrouve des humoristes connus depuis longtemps du public, notamment Martin Petit, et cette semaine, nous avons appris qu’ils ont réussi à obtenir l’appui d’un commanditaire de poids.

En effet, Vidéotron jette maintenant son dévolu sur le nouveau festival. Partenaire de longue date de Juste pour rire, ce revirement n’est pas incongru : Québecor n’ayant pas utilisé son droit de premier refus pour l’acquisition de l’empire Rozon, pourquoi ne pas miser sur un nouveau véhicule humoristique québécois ? On ne peut que s’en réjouir.

Mais j’ai de petites craintes qui m’accompagnent depuis l’annonce...

Est-ce que plusieurs autres partenaires privés, publics ou semi-publics, seront tentés d’imiter Vidéotron et charcuteront les moyens de Juste pour rire ? Certains diront : « Tant pis pour les Américains ! », mais moi, c’est pour le public montréalais que je m’inquiète.

Parce que Juste pour rire a cette entente avec la Ville de Montréal où, notamment en échange de services de la part de la ville, Juste pour rire offre une belle programmation gratuite accessible à tous. Cette programmation se voit dans les arts de rue, mais aussi par le biais des scènes extérieures (pensez au spectacle-retour de Rock et Belles Oreilles !). Ainsi, une famille montréalaise peut aller à tous les jours à Juste pour rire sans avoir à payer 50 $ le billet pour assister à un spectacle d’humour. Mais pour offrir des spectacles gratuits, il faut en avoir les moyens.

Et cette crainte se déplace vers le Grand Montréal Comédie Fest qui, selon ce qu’on en sait jusqu’à maintenant, n’offrira que des spectacles en salles dont le prix des billets varieront entre 46.87 $ et 81.36 $ (selon le réseau Admission, avant les frais de service de 9.50 $).

Je suis peut-être vieux jeu, mais j’aime qu’un festival, surtout lorsqu’il se tient en été, transmettre sa « vibe » dans les rues, parce que c’est la vibration de la rue qui lui donne un cachet unique. Si ce n’est que dans des salles, ça me donne davantage l’impression d’être une « programmation spéciale » qu’un festival. Surtout si les billets sont assez chers.

Attention ! Je ne dis pas que nos humoristes ne valent pas le prix du billet ! Au contraire ! C’est très dispendieux organiser un événement et les artistes méritent un salaire décent. Être humoriste, c’est vraiment tout un travail, même si ça a l’air facile pour elles et eux sur scène. C’est un méchant marathon que de créer un excellent numéro.

Je souhaite seulement qu’on ne néglige pas le public, qui lui aussi a été bouleversé par les allégations de l’automne. C’est un public fidèle, amoureux de ses humoristes, qui nourrit l’énergie des rues de Montréal en juillet et participe intensément à ce mythe de Montréal comme étant la ville la plus drôle au monde.

Je souhaite qu’avec l’arrivée de Vidéotron, le Grand Montréal Comédie Fest puisse offrir des spectacles extérieurs gratuits. Ça ne fera qu’augmenter sa cote d’amour auprès du public et enracinera sa loyauté pour les années à venir.