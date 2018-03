Huit choses à savoir sur le réseau structurant

La première phase du parcours de tramway reliera Legendre à l’Université Laval. Simultanément, on s’affairera à creuser la portion souterraine sous la colline Parlementaire, a expliqué Benoît Carrier, chef de projet du bureau d’études. Les travaux doivent débuter en 2021-2022 et se terminer en 2025-2026.

La Ville y possède un terrain où elle installera son centre d’entretien et d’entreposage pour les rames de tramway. On construira le viaduc qui permettra au tramway, aux voitures et aux vélos de passer par-dessus la voie ferrée et de relier la rue Mendel au boulevard du Versant-Nord. Cette portion deviendra le banc d’essai du projet, a révélé le maire.

« Ne me demandez pas de vous dire qui va payer les dépassements, alors que nous, on pense qu’on a bien chiffré. C’est un dîner de cons », a-t-il pesté en mêlée de presse.

« On les connaît les prix nous autres. Ça fait huit ans qu’on sait comment ça coûte un kilomètre de rail, puis on met toujours les prix à jour. Il n’y a pas mieux que la Ville de Québec avec les compagnies d’ingénierie avec lesquelles on travaille pour mettre un prix là-dessus », a-t-il affirmé mardi.

L’administration Labeaume promet des gains de temps et de fréquence avec le futur réseau structurant. Ainsi, le parcours de tramway qui compte 38 stations entre Legendre et Louis-XIV s’effectuera en 53 minutes.

Pour le trambus, entre D’Estimauville et le pôle Sainte-Foy Ouest, le temps de parcours sera de 31 minutes pour 27 stations.

Avec le nouveau réseau, un usager partant de Val-Bélair se rendra à la place D’Youville en 51 minutes, gagnera cinq minutes et aura six départs de plus chaque heure. Un autre qui partira du pôle D’Estimauville prendra 31 minutes pour se rendre à Lavigerie, à Sainte-Foy, une économie de sept minutes et huit départs de plus chaque heure.