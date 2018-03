La résistance anti-G7 veut envahir Québec

À deux mois et demi du sommet du G7 qui se tiendra à La Malbaie, le Réseau de résistance anti-G7 se réunira bientôt pour sa 5e assemblée d’organisation.

Rien n’a été oublié : les tracts, la mobilisation des troupes, les finances, le transport, le logement, la nourriture et même le comité légal « sortie de prison », dont le mandat est de trouver des avocats de défense ou obtenir des visas pour les étrangers. Par contre, le comité média n’est pas prêt à répondre aux questions du Journal. La CLAC-Montréal, la Convergence des luttes anticapitalistes, n’avait rien à déclarer non plus.